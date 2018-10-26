FİNANS

Samsun'a 25 milyon dolarlık termal yatırım

FİNANS HABERLERİ  | 26.10.2018 12:19 | Son Güncelleme

Samsun'un Havza ilçesinde termal yatırıma başlayan bir firma, Katarlı firma ile yaptığı ortaklığın ardından proje tutarını 25 milyon dolara çıkarttı - Şirketin grup başkanı Mehmet Ali Doğan: - "Türkiye fırsatlar ülkesi. Türkiye yatırım olanakları olan bir ülke. Biz de istihdamı artırmak için yatırımlarımızı sürdürüyoruz" - "Projenin daha önce 100 milyon lira maliyetli olmasını öngörüyorduk ama revize ederek bu miktarı 25 milyon dolara yükselttik. Tesisin ilk etabı 24 ay içinde tamamlanacak" - "Koruyucu ve önleyici sağlıkla ilgili yatırım yaparak bölgede en az bin kişiye istihdam sağlamış olacağız"

ÖZGÜR UYAROĞLU - Samsun'un Havza ilçesinde termal yatırıma başlayan firma, Katarlı bir firma ile gerçekleştirdiği ortaklığın ardından proje tutarını 25 milyon dolara yükseltti.

Havzada otel, devre mülk ve tatil köyü kompleksi yapan şirketin grup başkanı Mehmet Ali Doğan, AA muhabirine, özellikle son yıllarda termal sağlık turizmi alanında yoğun yatırım yaptıklarını söyledi.

Son aylarda çıkan kriz spekülasyonunun ülke ekonomisinin gerçek parametrelerini yansıtmadığına işaret eden Doğan, "Bunlar tamamen dış unsurların Türkiye üzerinde oynadığı oyunlardır. Ona rağmen müteşebbisler olarak bütün kaynaklarımız, bütün varlıklarımız ile yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Çünkü Türkiye fırsatlar ülkesi. Türkiye yatırım olanakları olan bir ülke" dedi.

"Biz de istihdamı artırmak için yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bunlardan biri de Havza'daki yatırım" diyen Doğan, "Termal sağlık turizmi, toplumun tüm kesimlerini ilgilendiriyor. Bugüne kadar yanlış uygulamalar nedeniyle Türkiye'de gelişemedi. Termal merkezlerimiz bugüne kadar şehir oteli şeklinde ya da tek termal havuzlu yapılıyordu. Hastası, sağlıklısı aynı havuzdan faydalandığı için hasta olanlar iyileşmedi, sağlıklı olanlar da hastalandı. Bu nedenle verim alamadık." değerlendirmesinde bulundu.

- En az bin kişiye istihdam

Doğan, termal alanda yapılan yatırımların ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Yıllardır kıyıda yoğunlaşmış turizmi Anadolu'ya çekmek, hamam kültürü ile işletilen termal suları medikal tıp ile birleştirerek termal turizm kapsamında pazar çeşitliğini artıracağız. Termal turizm sayesinde turizmi 12 aya çıkaracağız. Havza termal suyu ile ünlü olan bir ilçemiz fakat su, hamam kültürü ile kullanılıyordu. Biz Havza Hattuşa projemiz ile suyun daha bilimsel kullanımın yolunu açacağız. Daha önemlisi, koruyucu ve önleyici sağlıkla ilgili yatırım yaparak bölgede en az bin kişiye istihdam sağlamış olacağız. Ayrıca turizm birçok sektörü ilgilendiren bir sektördür."

Projede Katarlı bir firma ile yatırım ortaklığı yaptıklarına dikkati çeken Doğan, "Projenin daha önce 100 milyon lira maliyetli olmasını öngörüyorduk ama revize ederek bu miktarı 25 milyon dolara yükselttik. Tesisin ilk etabı 24 ay içinde tamamlanacak. Katarlılarla yaptığımız ortaklık sayesinde Türkiye'ye doğrudan yatırım sermayesi geldi. Bu işbirliği çerçevesinde hem yatırımları büyüteceğiz hem de doğrudan yatırım olarak birçok yatırımı da yapmış olacağız. Hattuşa Havza da onlardan biri." ifadesini kullandı.

PARTNERSimit yiyerek zayıflayabilirsiniz! Nasıl mı...Simit yiyerek zayıflayabilirsiniz! Nasıl mı...
Uber Türkiye GM: Türkiye'de 4 milyon kullanıcı Uber'i indirdiUber Türkiye GM: Türkiye'de 4 milyon kullanıcı Uber'i indirdi
İndirim kampanyası için el sıkışıp 'Dost düşman alışveriş görsün' dedilerİndirim kampanyası için el sıkışıp 'Dost düşman alışveriş görsün' dediler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Havza mehmet ali doğan termal turizm

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Ahmet Hakan: Melih Gökçek MHP'den, Ali Babacan CHP'den aday oluyormuş!

Ahmet Hakan: Melih Gökçek MHP'den, Ali Babacan CHP'den aday oluyormuş!

Türkiye'nin en büyük çimento üreticisine Tayvanlılar ortak oldu

Türkiye'nin en büyük çimento üreticisine Tayvanlılar ortak oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte yeni trafik cezaları

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte yeni trafik cezaları

Emniyetten 'start-stop' özellikli araçlara ilişkin açıklama

Emniyetten 'start-stop' özellikli araçlara ilişkin açıklama

İş dünyasına kararname müjdesi! Yakında yayınlanacak

İş dünyasına kararname müjdesi! Yakında yayınlanacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ovacık'ın organik ürünleri Amerika ve İngiltere yolunda

Ovacık'ın organik ürünleri Amerika ve İngiltere yolunda

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fındık açıklaması üreticileri sevindirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fındık açıklaması üreticileri sevindirdi

Mersin'de artık kahve üretilecek

Mersin'de artık kahve üretilecek

Uber Türkiye GM: Türkiye'de 4 milyon kullanıcı Uber'i indirdi

Uber Türkiye GM: Türkiye'de 4 milyon kullanıcı Uber'i indirdi

İndirim kampanyası için el sıkışıp 'Dost düşman alışveriş görsün' dediler

İndirim kampanyası için el sıkışıp 'Dost düşman alışveriş görsün' dediler

Westalife AVM'nin yatırım ortaklarından önemli açıklamalar

Westalife AVM'nin yatırım ortaklarından önemli açıklamalar

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.