Samsun'a 25 milyon dolarlık termal yatırım

ÖZGÜR UYAROĞLU - Samsun'un Havza ilçesinde termal yatırıma başlayan firma, Katarlı bir firma ile gerçekleştirdiği ortaklığın ardından proje tutarını 25 milyon dolara yükseltti.

Havzada otel, devre mülk ve tatil köyü kompleksi yapan şirketin grup başkanı Mehmet Ali Doğan, AA muhabirine, özellikle son yıllarda termal sağlık turizmi alanında yoğun yatırım yaptıklarını söyledi.

Son aylarda çıkan kriz spekülasyonunun ülke ekonomisinin gerçek parametrelerini yansıtmadığına işaret eden Doğan, "Bunlar tamamen dış unsurların Türkiye üzerinde oynadığı oyunlardır. Ona rağmen müteşebbisler olarak bütün kaynaklarımız, bütün varlıklarımız ile yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Çünkü Türkiye fırsatlar ülkesi. Türkiye yatırım olanakları olan bir ülke" dedi.

"Biz de istihdamı artırmak için yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bunlardan biri de Havza'daki yatırım" diyen Doğan, "Termal sağlık turizmi, toplumun tüm kesimlerini ilgilendiriyor. Bugüne kadar yanlış uygulamalar nedeniyle Türkiye'de gelişemedi. Termal merkezlerimiz bugüne kadar şehir oteli şeklinde ya da tek termal havuzlu yapılıyordu. Hastası, sağlıklısı aynı havuzdan faydalandığı için hasta olanlar iyileşmedi, sağlıklı olanlar da hastalandı. Bu nedenle verim alamadık." değerlendirmesinde bulundu.