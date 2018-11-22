Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 10 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA) EN YÜKSEK

(LİRA) Hamsi

10,00 10,00Somon (çiftlik) 15,00 25,00Mezgit 20,00 30,00

Levrek (çiftlik) 20,00 30,00Çipura (çiftlik) 25,00 30,00Palamut (tane) 10,00 13,00 Barbunya- 25,00 30,00Kalkan 80,00 90,00Çinekop (deniz) 20,00 25,00 Zargana 15,00 15,00Uskumru 20,00 20,00Sazan 10,00 15,00

