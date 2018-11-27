Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 10 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA) EN YÜKSEK

(LİRA) Hamsi

10,00 10,00 Somon (çiftlik) 20,00 25,00 İstavrit 10,00 10,00 Kefal - - Mezgit 20,00 30,00

Levrek (çiftlik) 25,00 30,00 Çipura (çiftlik) 25,00 30,00 Kötek - - Palamut (tane) 5,00 10,00 Barbunya 20,00 25,00 Kalkan 50,00 70,00 Çinekop (deniz) 30,00 30,00 Zargana 20,00 25,00 Kırlangıç - - Levrek (deniz) 30,00 35,00 Alabalık 10,00 10,00 Uskumru 20,00 20,00 Sazan 10,00 15,00

