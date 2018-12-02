FİNANS

Samsun'da balık fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 02.12.2018 17:29 | Son Güncelleme

Hamsinin kilogramı 10 liradan işlem gördü

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 10 liradan satıldı.Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA) EN YÜKSEK
(LİRA) Hamsi

10,00 10,00 Somon (çiftlik) 20,00 25,00 İstavrit 8,00 10,00 Kefal - - Mezgit 10,00 15,00

Levrek (çiftlik) 25,00 30,00 Çipura (çiftlik) 25,00 25,00 Kötek - - Palamut (tane) 7,00 10,00 Barbunya 20,00 25,00 Kalkan 60,00 90,00 Çinekop (deniz) 30,00 35,00 Zargana 20,00 25,00 Kırlangıç - - Levrek (deniz) 30,00 40,00 Alabalık 8,00 10,00 Uskumru 15,00 20,00 Sazan 10,00 10,00

Gören objektifine sarılıyor! Kimse kayıtsız kalamıyorGören objektifine sarılıyor! Kimse kayıtsız kalamıyor
Vali Okay Memiş: Bürokrasi, özel sektöre engel olmayacakVali Okay Memiş: Bürokrasi, özel sektöre engel olmayacak
Turkcell CEO'su Terzioğlu: KKTC'yi dijital ihracat üssüne çevirebilirizTurkcell CEO'su Terzioğlu: KKTC'yi dijital ihracat üssüne çevirebiliriz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hamsi Samsun'da balık fiyatları

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Arjantin'e gelen Türk gencine süpriz davet!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Arjantin'e gelen Türk gencine süpriz davet!

Fatih Portakal Ergenekon kumpasıyla ilgili haberi paylaşıp iktidara sert sözlerle yüklendi

Fatih Portakal Ergenekon kumpasıyla ilgili haberi paylaşıp iktidara sert sözlerle yüklendi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Lisansları bakanlık kararı ile iptal edildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Lisansları bakanlık kararı ile iptal edildi

Beyaz Saray açıkladı: ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarında 90 günlük ateşkes!

Beyaz Saray açıkladı: ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarında 90 günlük ateşkes!

Milyarlarca dolarlık kayıp! Çağrı yaptı

Milyarlarca dolarlık kayıp! Çağrı yaptı

Berat Albayrak'tan piyasalara önemli mesajlar

Berat Albayrak'tan piyasalara önemli mesajlar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vali Okay Memiş: Bürokrasi, özel sektöre engel olmayacak

Vali Okay Memiş: Bürokrasi, özel sektöre engel olmayacak

Turkcell CEO'su Terzioğlu: KKTC'yi dijital ihracat üssüne çevirebiliriz

Turkcell CEO'su Terzioğlu: KKTC'yi dijital ihracat üssüne çevirebiliriz

Rüzgar enerjisiyle, 200 bin dekar alan sulanacak

Rüzgar enerjisiyle, 200 bin dekar alan sulanacak

Döviz kurundaki gerileme iş dünyasına olumlu yansıdı

Döviz kurundaki gerileme iş dünyasına olumlu yansıdı

TÜRKONFED Başkanı Turan: Orta gelir ve orta eğitim tuzakları için seferberlik başlatmalıyız

TÜRKONFED Başkanı Turan: Orta gelir ve orta eğitim tuzakları için seferberlik başlatmalıyız

Kruvaziyer ve dev konteyner gemilerini Marmara’ya çekecek karar

Kruvaziyer ve dev konteyner gemilerini Marmara’ya çekecek karar

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.