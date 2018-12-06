Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 10 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA) EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

10,00 10,00 Somon (çiftlik) 20,00 30,00 İstavrit 8,00 12,00 Kefal - - Mezgit 15,00 20,00

Levrek (çiftlik) 20,00 25,00 Çipura (çiftlik) 25,00 30,00 Kötek - - Palamut (tane) 10,00 15,00 Barbunya 20,00 25,00 Kalkan 80,00 90,00 Çinekop (deniz) 20,00 25,00 Zargana 15,00 20,00 Kırlangıç - - Levrek (deniz) 30,00 40,00 Alabalık 7,00 10,00 Uskumru 15,00 20,00 Sazan 10,00 12,00

