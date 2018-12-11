Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 10 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA) EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

10,00 10,00

Somon (çiftlik) 20,00 25,00 İstavrit 5,00 10,00 Tirsi 10,00 12,00 Mezgit 15,00 40,00

Levrek (çiftlik) 20,00 25,00 Çipura (çiftlik) 25,00 30,00 Kötek - - Palamut (tane) 8,00 15,00 Barbunya 20,00 30,00 Kalkan 70,00 90,00 Çinekop (deniz) 15,00 40,00 Zargana 20,00 25,00 Kırlangıç - - Levrek (deniz) 40,00 70,00 Alabalık 15,00 20,00 Uskumru 15,00 20,00 Sazan 8,00 12,00

