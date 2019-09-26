Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 10 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA) EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

10,00 10,00 Somon (çiftlik) 25,00 30,00 İstavrit 10,00 15,00 Tirsi - - Mezgit 15,00 20,00

Levrek (çiftlik) 20,00 25,00 Çipura (çiftlik) 20,00 30,00 Sargan 25,00 25,00 Palamut (tane) - - Barbunya 25,00 30,00 Kalkan - - Çinekop (deniz) - - Zargana - - Kırlangıç - - Levrek (deniz) 30,00 35,00 Alabalık 20,00 25,00 Uskumru 10,00 15,00 Sazan - -

