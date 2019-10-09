Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 7 ila 10 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA) EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

7,00 10,00 Somon (çiftlik) 25,00 30,00 İstavrit 10,00 15,00 Tirsi 15,00 20,00 Mezgit 20,00 30,00

Levrek (çiftlik) 20,00 25,00 Çipura (çiftlik) 25,00 30,00 Sargan 25,00 25,00 Palamut (tane) 20,00 20,00 Barbunya 20,00 30,00 Kalkan - - Çinekop (deniz) - - Zargana - - Kırlangıç - - Levrek (deniz) 30,00 35,00 Alabalık 20,00 25,00 Uskumru 10,00 10,00 Sazan - -

