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"Samsun'da firmalar işlerini büyütmek istiyor"

FİNANS HABERLERİ  | 31.07.2019 16:37 | Son Güncelleme

Samsun Valisi Osman Kaymak: - "Çoğu yerde iş yerleri kapatılırken Samsun'da gerek sanayi sitelerinde gerekse organize sanayi bölgelerinde firmalar işlerini büyütmek istiyorlar, yatırım yapmak istiyorlar"

Samsun Valisi Osman Kaymak, "Çoğu yerde iş yerleri kapatılırken Samsun'da gerek sanayi sitelerinde gerekse organize sanayi bölgelerinde firmalar işlerini büyütmek istiyorlar, yatırım yapmak istiyorlar." dedi.

Kaymak, Atakum Türk-İş Eğitim Merkezi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen istihdam seferberliği kapsamında Samsun'un, İŞKUR'un daha önceki verilerine göre işe yerleştirme konusunda Türkiye birincisi olduğunu söyledi.

Samsun'un istihdam potansiyeli yüksek illerden biri olduğuna vurgu yapan Kaymak, kentin tarım, sanayi, ticaret, eğitim, turizm potansiyelini iyi kullanabilirse işsizliği çok rahat aşacak bir il olduğunu belirtti.

İhracat rakamlarına da değinen Kaymak, Samsun'un ihracatının yıllık 650 milyon dolar civarında olduğuna ancak bu rakamların artması gerektiğine işaret etti.

Ülkede ekonomik sorunlar yaşandığını bundan Samsun'un da etkilendiğini ifade eden Vali Kaymak, "Şu an ülkemizde ekonomik bir sıkıntı var. İş çevrelerinde bu sıkıntı devam ediyor. Ülkemiz bir süreçten geçiyor. Bundan Samsun da etkileniyor ama 'Samsun'da dükkanların kapatıldığı, işsizliğin arttığı' yönünde haberler gerçeği yansıtmıyor." diye konuştu.

Samsun'da firmaların iş büyütmek istediğini söyleyen Vali Kaymak, şunları dile getirdi:

"Çoğu yerde iş yerleri kapatılırken Samsun'da gerek sanayi sitelerinde gerekse organize sanayi bölgelerinde firmalar işlerini büyütmek istiyorlar, yatırım yapmak istiyorlar. Gıda Organize Sanayi Bölgesi'nde 20 dönüm arsanın tahsis işlemi vardı. 15-20 firma kıran kırana yarış yaptı. Biz orada 200 dönüm genişleme arazisi için altyapı masraflarını firmaların karşılaması kaydıyla bir program geliştirdik. İlimizde yatırım yapmak isteyen 4-5 ciddi firma var. Soya fabrikası, yem fabrikası gibi ciddi gıda fabrikaları. Bunlar ilimizde yatırım yapmaya niyetli. Samsun'un yatırım avantajları çok yüksek. Ekonomik darlığa rağmen Samsun'da ciddi şekilde yatırım yapmak isteyen insanlar var. Samsun inanıyorum ki kabuğunu kıracaktır. Samsun'daki işsizlik rakamları bizim için çok düşük rakamlar. Bunları biz çok rahat bir şekilde tolere ederiz."

Kaymak, iş arayan insanların vasıflı olmasının önemine işaret ederek işsizlerin mesleki kurslara giderek eğitim almaları ve ihtiyaç duyulan mesleklere yönlenmeleri gerektiğini de aktardı.

Toplantının sonunda yapılan sunumda İŞKUR İl Müdürlüğü Ocak-Haziran 2019 dönemi içinde eğitim ve işe yerleştirme programları kapsamında toplam 21 bin 3 kişiye eğitim verildiği, bunlardan 14 bin 350'sinin işe yerleştirildiği, iş gücü yetiştirme kursları kapsamında bin 641 kişiye 4 milyon 904 bin 403 lira ve İşbaşı Eğitim Programları kapsamında 4 bin 873 kişiye 31 milyon 126 bin 183 lira kaynak aktarıldığı belirtildi.

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İşsizlik rakamları Samsun Valisi Osman Kaymak yatırım

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