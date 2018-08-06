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Samsun'da işten çıkarılan market zinciri çalışanları eylem yaptı

FİNANS HABERLERİ  | 06.08.2018 16:48 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, bir market zincirinin kapanan şubelerinde çalışan yaklaşık 500 kişi, şirketin başka bir firmaya devredilmesi sonrasında işten çıkarıldıklarını iddia ederek eylem yaptı.

Samsun'da işten çıkarılan market zinciri çalışanları eylem yaptı

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, bir market zincirinin kapanan şubelerinde çalışan yaklaşık 500 kişi, şirketin başka bir firmaya devredilmesi sonrasında işten çıkarıldıklarını iddia ederek eylem yaptı.
Türkiye genelinde faaliyette olan market zincirinin Samsun'daki kapanan şubelerinde çalışan yaklaşık 500 kişi, şirketin İlkadım ilçesinde işlettiği AVM önünde toplandı. Market zincirinin başka bir firmaya devredilmesi sonrasında işten çıkarıldıklarını iddia eden işçiler, kıdem tazminatlarını ve iş çıkış belgelerini alamadıklarını öne sürdü. AVM'de bulunan market zincirinin yetkilileri ile görüşen işçiler mağdur olduklarını söyleyip yardım istedi. Grup adına konuşan ve 7 yıldır market zinciri tarafından işletilen AVM'deki şubede çalıştığını belirten Hakan Kaya, "31 Temmuz 2018 tarihinde AVM bizim çıkışımızı vermiş ve başka bir firmaya devretmiş. Bize göre devretmedi. Devredilen firma da bizi 3 gün sigortalı göstermiş. Bunlardan bizim hiçbir haberimiz olmadı. Elimizde hiçbir belge yok. Çıkışımı resmi olarak yapmadılar ama marketler kapandı. Tazminatlarımızı vermediler. Çok mağdur durumdayız" dedi.
Market zincirinin Samsun'da 14 şubesini kapattığını söyleyen Kaya, "Samsun'da 28 mağazamız vardı. Şu anda 14 mağaza kaldı. Herkesi kapıya koydular. Aileleriyle birlikte toplam 2 bin kişi mağdur. Eski firma bize işten çıkış belgesi vermedi. Yeni firmaya devroldu. Ancak o da sigortamızı yatırmıyor ama işten de resmi olarak çıkarmıyor. Bizim çıkışımızı vermez ise işsizlik maaşı bile alamıyoruz. Bize bu parayı bile çok gördüler. Yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

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Samsun'da işten çıkarılan market zinciri çalışanları eylem yaptıSamsun'da işten çıkarılan market zinciri çalışanları eylem yaptı

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