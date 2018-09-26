FİNANS

Samsun'da, Tarım Fuarı 4'üncü kez kapılarını açtı

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2018 18:44 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.

Samsun'da, Tarım Fuarı 4'üncü kez kapılarını açtı

SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. (TÜYAP) tarafından düzenlenen '4'üncü Samsun Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı' bugün açılış töreni ile kapılarını açtı.
TÜYAP ile Tarım ve Orman Bakanlığı, Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Samsun İl Koordinatörlüğü, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Ziraat Mühendisleri Odası, Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve KOSGEB'in işbirliğinde düzenlenen 4'üncü Samsun Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, bugün başladı. Fuar, açılış töreni ile ziyaretçilere kapılarını açtı.
TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen açılış törenine katılan Vali Osman Kaymak, fuarların sektörlere hareket kazandırdığını belirterek, "Samsun tarım potansiyeli açısından çok önemli bir kent. Fuarlar bakımından da önemli bir potansiyelimiz var. Bulunduğumuz coğrafya bize Allah'ın bir lütfu. Samsun bu potansiyelin iyi kullanmalı" dedi.
Yurt dışından 109 iş insanının katılacağı fuarın 29 Eylül'de sona ereceği belirtildi.

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Samsun'da, Tarım Fuarı 4'üncü kez kapılarını açtıSamsun'da, Tarım Fuarı 4'üncü kez kapılarını açtıSamsun'da, Tarım Fuarı 4'üncü kez kapılarını açtıSamsun'da, Tarım Fuarı 4'üncü kez kapılarını açtı

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