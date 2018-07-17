FİNANS

Samsun'da 'yazlık' patates hasadı

FİNANS HABERLERİ  | 17.07.2018 12:09 | Son Güncelleme

SAMSUNLU patates üreticileri hasat hazırlığına, bazı üreticiler ise 'yazlık' olarak nitelendirdikleri erkenci patatesin hasadına başladı.

Samsun'da 'yazlık' patates hasadı

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUNLU patates üreticileri hasat hazırlığına, bazı üreticiler ise 'yazlık' olarak nitelendirdikleri erkenci patatesin hasadına başladı. Bölgedeki patates üreticileri hasat dönemi ile birlikte Türkiye'de son günlerde gündemde olan patates sorunun çözümüne de bir nebze olsun katkı sağlayacaklarını söyledi.
Havza ilçesindeki Yenice Mahallesi'nde yaşayan ve 25 yıldır patates üretimi yapan çiftçi İbrahim Başaran, bu yıl yaklaşık 40-50 ton patates hasadı yapacağını söyledi. Türkiye'de son günlerde gündemde olan patates sorunun çözümüne bir nebze olsun katkı sağlayacaklarını belirten Başaran, "25 senedir patates ekiyorum. Bu sene 10 dönüm ekim yaptık ve patatesleri makine ile ektik. Organik tarım yapıyoruz ve organik gübre kullanıyoruz. Şu an haftalık patates sökümlerine başladık. Gerçek hasat ise ağustos ayının son haftası ile eylül ayının ilk haftalarında olacak. Bu sene verim güzel, önceden dönüm başına 3 ton alabiliyorduk. Bu sene ise dönümüne 4-5 ton hasat almayı planlıyoruz. Bu sene makineli söküm yapacağız. Teknolojiye uyum sağlıyoruz. Bu seneki fiyatların bizi memnun edeceğini düşünüyoruz. Bu sene 40-50 ton patates bekliyorum. Türkiye'deki patates kıtlığına inşallah Samsun çözüm olacak" dedi.
Eski adı 'Gıda Tarım ve Hayvancılık' olan Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü Proje Koordinatörü Ziraat Mühendisi Ercan Karaduman ise hayata geçirdikleri proje ile patates üretiminin 2-3 kat arttığını kaydetti. Karaduman, "Havza ilçemiz Yenice Mahallesi'nde bir proje başlattık. Bu projenin içerisinde üreticimiz daha önce geleneksel yöntemlerle ekiyorlardı. Biz de projemizde makine ile ekim zorunluluğu getirdik. Aynı zamanda sulama sistemlerimizi kurduk. Bu sene geçmiş yıllara göre üreticimizden ve sahadan almış olduğumuz verimlilik en az 2-3 kat arasında olacak. Şu anda da Yenice Mahallemizde haftalık hasatlarımıza başladık. Üreticimiz pazar ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Ülkemizin birçok yerinde de hasatlara başladık. Birkaç gün içerisinde kısa zamanda normal piyasa fiyatlarında satılacağını, patates ile ilgili hiçbir sıkıntı yaşamayacağımızı, özellikle Samsun ve civar illerde bir sıkıntı olmayacağını burada belirtmek istiyorum" diye konuştu.
HEDEF İHRACAT
Hedeflerinin ürettikleri patatesleri yurt dışına satmak olduğunu ifade eden Karaduman, "Yenice Mahallemiz 100 hanemizden oluşmaktadır. Bu 100 hanenin yaklaşık yüzde 90'ı patates üretimini yaklaşık 30 senedir gerçekleştirmektedir. Biz burada yaklaşık 70 dekar alanda 21 ton patates tohumunu üreticimize destek olarak verdik. Karşılığında da bunun verim ve kalite olarak en az dönüme 4-5 ton civarındadır hedefimiz. Bu zamana kadar üreticimiz 25 yılda almadığı verim ve kaliteye kavuşmuş olacak. Ülkemizin birçok bölgesinde patates ile ilgili hastalık ve zararlar yaşanmaktadır. Özellikle patates kanseri denilen bir hastalık mevcut. Bu da bizim patates üretim alanlarımızı kısıtlıyor. Bölgemiz hastalık ve zararlardan ari bir bölgedir. Hiçbir hastalık ve zararlılık tespit etmedik. Bunu da önemsiyoruz. Önümüzdeki yıllarda bunu bir avantaja çevireceğiz. Burada, önümüzdeki yıllarda üretimin katlanarak artacağını ve üretimi ülke dışına doğru yaymayı hedefliyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Samsun'da 'yazlık' patates hasadıSamsun'da 'yazlık' patates hasadıSamsun'da 'yazlık' patates hasadıSamsun'da 'yazlık' patates hasadı

PARTNERBu gösterinin sırrını biliyor musunuz?Bu gösterinin sırrını biliyor musunuz?
CarrefourSA hipermarketlerinde‘outlet’ dönemini başlatıyorCarrefourSA hipermarketlerinde‘outlet’ dönemini başlatıyor
BTSO Başkanı Burkay: İşsizlik, reformlarla daha hızlı düşecektirBTSO Başkanı Burkay: İşsizlik, reformlarla daha hızlı düşecektir
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Emekliye çifte zam hesapta

Emekliye çifte zam hesapta

Benzin’e 12 kuruş zam geldi: ÖTV'den indirim yapılacak mı?

Benzin’e 12 kuruş zam geldi: ÖTV'den indirim yapılacak mı?

Para ile vatandaş olunabilecek ülkeler! İşte detaylar...

Para ile vatandaş olunabilecek ülkeler! İşte detaylar...

Benzin’e gece yarısından sonra zam!

Benzin’e gece yarısından sonra zam!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye’nin LEED Gold Sertifikalı ilk klima santrali fabrikası

Türkiye’nin LEED Gold Sertifikalı ilk klima santrali fabrikası

PETDER 2017'de 20 bin tona yakın atık yağ topladı

PETDER 2017'de 20 bin tona yakın atık yağ topladı

Turizmde ne Ruslar ne Almanlar, ilk sırada Türkler

Turizmde ne Ruslar ne Almanlar, ilk sırada Türkler

Dalbastı kirazında 2,5 milyon liralık ihracat 

Dalbastı kirazında 2,5 milyon liralık ihracat 

CarrefourSA hipermarketlerinde‘outlet’ dönemini başlatıyor

CarrefourSA hipermarketlerinde‘outlet’ dönemini başlatıyor

BTSO Başkanı Burkay: İşsizlik, reformlarla daha hızlı düşecektir

BTSO Başkanı Burkay: İşsizlik, reformlarla daha hızlı düşecektir

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.