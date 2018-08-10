Samsun'da yüzde 70'i yerli tramvay ihalesi yapılacak

Samsun'da 30 kilometre olan raylı sistem hattının 35 kilometreye çıkacağını kaydeden Şahin, "Mevcut yolcu potansiyeli göz önünde bulundurularak yeni tramvaylar almak için çalışmaya başladık. Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalar neticesinde ülkemizde bir ilki başararak yerlilik oranı yüzde 70'in üzerinde olacak bir tramvay ürettirerek halkımızın hizmetine sunmayı amaçlıyoruz." dedi.

SAMULAŞ kendi bünyesinde oluşturduğu ekiple İtalyan ve Çin tramvayların birçok parçasını yerlileştirdi.

Yerli üretim konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile çalıştıklarını dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"Türkiye'deki üretici firmalarla yapılan görüşmelerimiz sonucunda tramvaylara ait en önemli ekipmanlardan biri olan tramvay cer sistemi yerli üretilerek yeni tramvaylarda yer alacak. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde sanayi iş birliği projeleri kapsamında gerekli adımları atarak cer motoru, dişli kutusu, cer konvertörü yerli üretilen ve yerlilik oranı yüzde 70'in üzerine çıkacak olan yerli ve mili 11 tramvayı Samsunluların hizmetine sunacağız."

Şahin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onay vermesiyle ihaleye çıkacaklarını bildirdi.

