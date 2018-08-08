Samsung 3 yılda 160 milyar dolar yatırım yapacak

Bu kapsamda Samsung Güney Kore'de kuracağı merkezde bin yapay zeka araştırmacısı istihdam edecek.

Yatırımların 25 trilyon wonluk (22 milyar dolarlık) kısmının yapay zeka, 5G mobil iletişim ağı, biyoeczacılık ve otomobil elektroniği gibi büyüme potansiyeli olan kritik sektörlere yapılacağı kaydedildi.

Söz konusu yatırımın 130 trilyon wonunun (yaklaşık 120 milyar dolar) Güney Kore'de yapılacağı, yatırımlar sayesinde ülkede 700 bin kişiye istihdam yaratılacağı belirtildi.

Güney Kore haber ajansı Yohap'ta yer alan habere göre, şirketin yeni plan kapsamında gelecek 3 yılda 180 trilyon won (yaklaşık 160 milyar dolar) yatırım yapacağı bildirildi.

Yapay zeka ve 5G, şirketin gelecekteki büyüme motoru olacak teknolojiler olarak görülüyor.

Elektronikteki atılımların başarısız olması ihtimaline karşı biyoeczacılık alanındaki yatırımların da artırılmasına karar verildi.

Büyüme hedeflenen bir diğer kritik sektör de otomotiv olarak belirtildi. Şirket, otomobiller için elektronik parçalar ve ekran sistemleri üretiminde yatırımların artırılacağını kaydetti.

Samsung'un yatırım planları Asya'nın 4. büyük ekonomisi olan Güney Kore'nin büyüme performansı açısından kritik önem taşıyor. Japonya ve Almanya'da olduğu gibi teknoloji üreten küçük ve orta ölçekli işletme havuzuna sahip olmayan ülke büyüme ve istihdam için Samsung'un başını çektiği büyük yerli şirketlerin yatırımlarına dayanıyor.

