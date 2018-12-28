Samsung, Akıllı TV serilerinde olacak uzaktan erişim özelliğini tanıttı

Klavye gibi giriş cihazları de Uzaktan Erişim özelliği ile Samsung Akıllı TV'lere bağlanabiliyor. Böylece kullanıcılar ekrandaki içeriklerini kolaylıkla kontrol edebiliyor. Kullanıcılar kablo ile ayrı bir HDMI bağlantısına gerek duymadan, kendi odalarındaki bilgisayara oturma odalarındaki televizyondan erişebiliyor, böylece bağlı bir klavye ve fare kullanarak TV ekranında internette gezinebiliyor veya oyun oynayabiliyorlar. Uzaktan erişim sayesinde kullanıcılar, içerikleri büyük ekranda görüntülemeye ek olarak, televizyona bağlı cihazlarını klavye ve fareyle doğrudan kontrol edebiliyor. Ayrıca, web tarayıcı tabanlı bulut ofis hizmetine de Uzaktan Erişim ile erişilebiliyor. Kullanıcılar bu şekilde Akıllı TV’lerinden dosyalara ulaşıp belgeler üzerinde çalışabiliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uzaktan erişim özelliği, bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlara kablosuz bağlanma imkanı sunarak, kullanıcıların uygun programları ve uygulamaları Samsung Akıllı TV'leri üzerinden kontrol edebilmesini sağlıyor.

Kablosuz bağlantılar ve bulut servisleri hakkındaki güvenlik endişelerini gidermeyi amaçlayan Samsung, kendisine ait Knox güvenlik teknolojisini uzaktan erişim özelliğine ekledi. 2015'ten beri Samsung'un Akıllı TV serisinde yer verilen Knox, sürekli koruma için düzenli aygıt yazılımı güncellemeleriyle destekleniyor. Güvenlik performansı için Common Criteria sertifikasına sahip olan Knox, TV endüstrisinde bu sertifikayı alan tek güvenlik çözümü olma özelliğine de sahip.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Görsel Ekran İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hyogun Lee, Samsung'un kullanışlı ve rahat bir kullanıcı deneyimi sunmak için kararlı bir şekilde çalıştığını, Uzaktan Erişim ile tüketiciler cihazlarına kurulu çeşitli programlara, uygulamalara ve bulut hizmetlerine televizyon ekranlarından erişebileceğini belirtti.

Lee, "Uzaktan erişim özelliğine uyumlu hizmetleri genişletmek ve kullanıcılarımıza daha fazla servis sunmak için iş ortaklarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.