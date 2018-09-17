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Samsung Electronics Türkiye ile TBV iş birliği anlaşması imzaladı

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2018 13:38 | Son Güncelleme

Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim: - "Kurulduğu günden bu yana alanında Türkiye’yi ileri götürmeyi hedefleyen bir vakıf ile işbirliği içinde bulunmaktan ve gelecek projelerine de katkıda bulunmaktan dolayı gurur duyuyorum" - "Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaş: - "Vakıf, ortaya koyduğu projelerle Türkiye'nin bilgi ve iletişim teknolojileri alanında ilerlemesi için çalışmalarını sürdürüyor ve sürdürmeye de devam edecek"

İSTANBUL (AA) - Samsung Electronics Türkiye, Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Samsung'un açıklamasına göre, anlaşmanın imza törenine Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim ve Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı katıldı.

Etkinlikte konuşan Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, dünyaya kattıkları yenilikler ve değerler kadar içinde bulundukları topluma katkı sağlamanın öneminin farkında olduklarını vurguladı.

Kim, "Bu doğrultuda oluşturduğumuz projelerle hem bugüne hem geleceğe önemli katkılar sağladığımızı düşünüyorum. Kurulduğu günden bu yana alanında Türkiye’yi ileri götürmeyi hedefleyen bir vakıf ile işbirliği içinde bulunmaktan ve gelecek projelerine de katkıda bulunmaktan dolayı gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı ise Samsung gibi önemli bir firma ile yapılan anlaşmanın kendilerine büyük katkısı olacağını bildirdi.

Eczacıbaşı, "TBV, 1995 yılından bu yana ortaya koyduğu projelerle Türkiye'nin bilgi ve iletişim teknolojileri alanında ilerlemesi için çalışmalarını sürdürüyor ve sürdürmeye de devam edecek. Bu noktada dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden olan Samsung'un desteğini arkamıza almaktan dolayı hem kendim hem TBV adına çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Türkiye Bilişim Vakfı ile iş birliği yaparak bilinçli bir toplum oluşturulması yolunda daha geniş kitlelere ulaşmak isteyen Samsung'un bu alanda birçok sosyal sorumluluk projesi de bulunuyor.

Yaşanılan dijital çağın en büyük sorunlarından biri olan, özellikle çocukların ve gençlerin internet ortamında maruz kaldıkları siber şiddete karşı "Siber Zorba Olma!" kampanyası başlatan Samsung, gelecek dönemde TBV ile bu konu özelinde de iş birliği yaparak, farkındalığı yüksek bir toplum oluşturma yolunda beraber hareket edecek.

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Samsung Electronics Türkiye

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