Samsung Galaxy J2 Core n11.com'da satışta

İSTANBUL (AA) - Samsung'un Android Go ile çalışan ilk akıllı telefonu Galaxy J2 Core, n11.com'da satışa açıldı.

Samsung'un açıklamasına göre, standart işletim sisteminin daha sade hali olan Android Go ile çalışan Samsung Galaxy J2 Core, 939 TL'den n11.com'da satışta.

5 inç boyutunda 950x540 LCD ekran taşıyan Samsung Galaxy J2 Core, Exynos 7570 işlemci ile çalışıyor.

Bir GB RAM'e ve 8 GB'lik depolama alanına sahip olan cihazın arka yüzünde 8 MP, ön yüzünde ise 5 MP'lik selfie kamerası bulunuyor. 2600 mAh batarya kapasitesine sahip cihaz, Samsung'un Android Go ile çalışan ilk akıllı telefonu olarak ön plana çıkıyor. n11.com'da ithalatçı garantisiyle satışa açılan Samsung Galaxy J2 Core, 939 TL'lik uygun fiyatıyla dikkati çekiyor.

