Samsung Galaxy Note 9, n11.com'da

İSTANBUL (AA) - Samsung’un yeni amiral gemisi telefonu Galaxy Note 9, n11.com’da görücüye çıktı.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, New York’ta yapılan tanıtım toplantısında "Samsung’un bugüne kadarki en güçlü telefonu olarak" tanıtılan Galaxy Note 9, 128 ve 512 GB depolama seçenekleriyle n11.com’da satışa açıldı.

Quad HD+ çözünürlüğünde 6.4 inç büyüklüğünde ekranla gelen Galaxy Note 9, 128 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneğiyle satışa sunuluyor. 512 GB'lık depolama hafızasının yanına 512 GB daha ekstra hafıza ekleyerek bu seviyeyi 1 TB'a kadar çıkarmaya imkan sağlayan Note 9, 1.2 Gbps LTE internet bağlantı teknolojisi sayesinde hızına da hız katıyor.

Özel soğutma sistemi sayesinde performans kaybı olmadan kullanım vadeden Note 9’a yeni eklenen AKG hoparlörleri ile de yüksek ses sunuyor. f/1.5-f/2.4 diyafram açıklığına sahip 12 megapiksel ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip 12 megapiksel çift kamera kurulumu taşıyan cihaz, ön bölümünde ise f/1.7 diyafram aralığına sahip 8 megapiksellik kamera taşıyor. 4.000 mAh kapasiteli bataryaya sahip olan Note 9, kutudan Android 8.1 Oreo ve Samsung Experience 9.5 arayüzü ile çıkıyor. Bluetooth desteği sayesinde daha stabil ve kullanışlı bir deneyim sunan S-Pen ise fotoğraf çekimlerinde dahi uzaktan kumanda olarak kullanılabiliyor.

Samsung Galaxy Note 9 128 GB 6 bin 499 liradan, 512 GB ise 7 bin 499 TL’den n11.com’da satışa sunuluyor.

