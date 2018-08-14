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Samsung Galaxy Note 9, Vodafone ayrıcalığıyla satışta

FİNANS HABERLERİ  | 14.08.2018 13:41 | Son Güncelleme

Vodafone, akıllı telefon pazarının öncü markalarından Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy Note 9 akıllı telefonu satışa sundu

İSTANBUL (AA) - Vodafone, tüm dünyada eşzamanlı olarak 9 Ağustos'ta New York'ta düzenlenen "Galaxy Unpacked 2018" etkinliğiyle tanıtımı yapılan yeni Samsung Galaxy Note 9 akıllı telefonu satışa sundu.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Okyanus Mavisi, Gece Siyahı, Lavanta Moru renklerinde üretilen ve KDV dahil 6 bin 499 liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkan Samsung Galaxy Note 9, Vodafone'dan tarifeye ek 18, 24 ve 36 aylık taksit seçenekleriyle ve ayda 110 liradan başlayan ek ödemelerle satın alınabiliyor.

Cihaz, Samsung IconX 2018 Bluetooth Kulaklık hediyesiyle birlikte geliyor.

Vodafone, bir ilke de imza atarak Samsung Galaxy Note 9 lansmanına özel olarak Scotty ile işbirliği yaptı. Buna göre, yeni Samsung Galaxy Note 9 akıllı telefonunu 17 Ağustos Cuma gününe kadar online mağazadan alan Vodafone Red müşterilerine cihazı İstanbul’da aynı gün içinde hızla ulaştırılıyor.

Güçlü kamerası ve üstün performansı ile fark yaratan Samsung Galaxy Note 9, hepsi bir arada iş istasyonu (all-in-one workstation) özelliği sayesinde kullanıcılarına adeta bilgisayarlarını cepte taşıma imkanı veriyor.6.4 inçlik ekranıyla piyasadaki en büyük ekranlı akıllı telefon olma özelliğini taşıyan yeni Galaxy Note 9, 128 GB depolama, 4000 mAh pil, çift hoparlör ve çift kamera içeriyor. Çekilecek fotoğraftaki manzara, insan, obje gibi unsurları belirleyip ilgili renk ve ısı ayarlarını gerçekleştirebilen cihaz, fotoğraf çekilirken gözünü kapatan olursa otomatik uyarı veriyor.

Gelişmiş AR emoji karakterler ile dikkat çeken Galaxy Note 9, Bluetooth özellikli yeni S-Pen sayesinde telefonu uzaktan yönetme imkanı da sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, dünya çapında mobil teknolojileri ayrıcalıklı tekliflerle tüketicilerin hizmetine sunduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Vodafone Türkiye olarak, mobil iletişimde son teknolojileri dünyayla aynı anda sunma hedefiyle abonelerimizin hayatını kolaylaştıracak kampanyalar geliştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, akıllı telefon pazarının öncü markalarından Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy Note 9'u akıllı cihaz portföyümüze katarak, telefonundan her şeyi bekleyen müşterilerimizin beklentilerini karşılamayı hedefliyoruz.

Tüm dünyada merakla beklenen Samsung Galaxy Note 9'u, Vodafone ayrıcalıklarıyla sunuyoruz. Piyasadaki en iyi ve gelişmiş özellikleri bünyesinde toplayan bu telefonun, Vodafone ayrıcalıklarıyla birleştiğinde tüketicilerimizin mobil deneyimini eşsiz kılacağına inanıyoruz. Tüm abonelerimizi son teknolojiye sahip popüler akıllı telefonlarla tanışmak üzere Vodafone mağazalarına davet ediyoruz."

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