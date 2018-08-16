FİNANS

Samsung Galaxy Note9'a tüketicilerin ilgisi büyük

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2018 11:50 | Son Güncelleme

Samsung Electronics'in 10 Ağustos'ta Türkiye'de ön satışa sunduğu yeni akıllı telefonu Galaxy Note9, piyasaya çıktığı ilk haftasında tüketicilerin büyük ilgisi ve beğenisi ile karşılandı

İSTANBUL (AA) - Samsung Electronics'in 10 Ağustos'ta Türkiye'de ön satışa sunduğu yeni akıllı telefonu Galaxy Note9, piyasaya çıktığı ilk haftasında tüketicilerin büyük ilgisi ve beğenisi ile karşılandı.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, Galaxy Note9'a ilgi duyan kullanıcıların öğrenmek istedikleri konuların arasında, mevcut telefonlarından yeni Galaxy Note9'a nasıl geçiş yapabilecekleri öne çıkıyor. Bu noktada Samsung'un Smart Switch uygulaması hızlı, güvenilir ve pratik bir geçiş imkanı sunuyor.

Smart Switch uygulaması Android, iOS, BlackBerry veya Windows Mobile işletim sistemlerini kullanan eski telefonlardan yeni Galaxy akıllı telefonlara geçişi sağlayan ve Samsung'un tüm akıllı telefon modellerinde çalışan bir Samsung çözümü.

Smart Switch işlemi tamamlandığı zaman eski telefondaki tüm bilgiler eksiksiz bir şekilde yeni telefona geçirilmiş oluyor. Telefon rehberinden mesajlara, fotoğraflardan videolara, müziklerden takvim kayıtlarına kadar her türlü bilgi yeni telefona aktarılıyor. Telefondaki uygulamalar ve hatta kişiselleştirilen ekran arka planları ve alarm müzikleri bile Smart Switch ile yeni telefona geçiyor.

Smart Switch'i kullanarak Galaxy Note9'a geçiş yapmak için USB kablosu, Wi-Fi, Windows veya Mac işletim sistemli bir bilgisayar aracılığıyla eski telefon yeni Galaxy Note9'a bağlanabiliyor. Kişinin kendi başına Smart Switch işlemini gerçekleştirebileceği gibi, Samsung'un cep telefonlarını satan tüm yetkili noktalarda bulunan yetkili çalışanlardan da Smart Switch konusunda destek alınabiliyor.

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