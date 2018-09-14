İSTANBUL (AA) - Uzun pil ömrü ve dayanıklılığıyla öne çıkan Samsung’un yeni akıllı saati Samsung Galaxy Watch, n11.com’da satışa açıldı.
n11.com’dan yapılan açıklamaya göre, Samsung’un merakla beklenen yeni akıllı saati Samsung Galaxy Watch farklı renk seçenekleri ve şık dizaynıyla n11.com’da satışa sunuldu.
Uzun pil ömrü ve dayanıklılığıyla öne çıkan saatin 42 mm modeli bin 999 TL, 46 mm modeli ise 2 bin 199 TL fiyatlarla n11.com’da satışa sunuluyor. Ayrıca Galaxy Watch’u 17 Eylül tarihine kadar satın alacak kullanıcılar için özel olarak hazırlanmış kampanya kapsamında 399 TL değerindeki Galaxy Watch Uyumlu Kablosuz Şarj Cihazı ve 189 TL değerindeki ilave kayış hediye ediliyor.
Araç sürücülerine uyarı, 'Ağır cezası var'
Hazine arazileri yarı bedelle çiftçilere kiralanacak
Volkswagen "Beetle" üretmini durduruyor
Dolar ne kadar? Faiz kararı sonrası dolarda son durum! (14 Eylül 2018 dolar yorumları)
Merkez Bankası sonrası dolar ne kadar oldu? 13 Eylül dolar yorumları
Borsa güne yükselişle başladı
Cumhurbaşkanı, Varlık Fonu Başkanı oldu
Haluk Ulusoy’un Kuşadası’ndaki ünlü oteli icradan satıldı
Borsa güne yükselişle başladı
Moody’s’den son dakika Türkiye değerlendirmesi
Okuyucu Yorumları 0 yorum