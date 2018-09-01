FİNANS

Samsung, HD kalitesini 8K ile 16 kat artırdı

FİNANS HABERLERİ  | 01.09.2018 11:05 | Son Güncelleme

Samsung’un HD’den 16 kat fazla görüntü kalitesi sağlayan 8K çözünürlüklü QLED televizyonları Berlin’de düzenlenen IFA 2018 fuarında yoğun ilgi görüyor - Samsung Electronics Türkiye Ev İçi Eğlence Sistemleri Pazarlama Müdürü Erkan Yıldırım: - “8K teknolojisi ile birlikte HD’nin 16 katı görüntü kalitesine ulaşabiliyoruz. Örneğin, bir futbol maçında oyuncuların yüz ifadelerini en ince ayrıntılarına kadar görebiliyoruz”

BERLİN (AA) – Güney Kore merkezli Samsung tarafından HD’nin 16 katı görüntü kalitesi sağlayan 8K çözünürlüklü QLED televizyonlar Berlin’de düzenlenen IFA 2018 fuarında yoğun ilgi görüyor.

Ev içi eğlencenin vazgeçilmezleri olan televizyonlardaki yeni teknolojileri AA muhabirine değerlendiren Samsung Electronics Türkiye Ev İçi Eğlence Sistemleri Pazarlama Müdürü Erkan Yıldırım, günümüzde televizyonlarda hayatın içindeki kadar gerçek görüntü kalitesinin önem arz ettiğini söyledi.

Samsung’un 8K QLED teknolojisi ile görüntü kalitesini üst düzeye çıkardığını anlatan Yıldırım, bu yıl TV konusunda en önemli teknolojik gelişmenin 8K olduğunu belirtti.

Yıldırım, yeni teknolojinin IFA 2018’de çok yoğun ilgi gördüğünü belirterek, “8K teknolojisi ile birlikte HD’nin 16 katı görüntü kalitesine ulaşabiliyoruz. Örneğin, bir futbol maçında oyuncuların yüz ifadelerini en ince ayrıntılarına kadar görebiliyoruz.zTelevizyonun içindeki yapay zekâ yazılımı sayesinde 8K çözünürlükte bir kaynağa gerek olmadan görüntüler 8K çözünürlüğe yükseltilebiliyor” dedi.

Tüketicilerin sadece görüntü kalitesi değil tasarım ve kullanım kolaylığı konusunda beklentilerinin arttığını ifade eden Yıldırım, yeni televizyonların bütün bağlantıları tek kablo ile sağlayarak ev içindeki görüntü kirliliğini ortadan kaldırdığını kaydetti. Yıldırım, Türkiye’de hanelerin birinci eğlence kaynağının halen televizyon olduğunu belirterek, yapılan araştırmaların ülkede günde ortalama 4 ila 6 saat arasında televizyon izlendiğini ortaya çıkardığını söyledi.

Yeni teknolojilerle donatılmış televizyonların bekleme modundayken arkalarındaki duvar rengini ve desenini kopyalayarak ekrana yansıtabildiğini bildiren Yıldırım, bunun da ev tasarımını tamamladığını ve Türkiye’de kadınlardan büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

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- Yapay zekâ ve nesnelerin interneti sektörü sürüklüyor

Samsung Electonics Türkiye Beyaz Eşya Pazarlama Müdürü Mustafa Tolunay Aslan ise beyaz eşyaların teknolojik gelişmelerden en çok etkilenen kategori olduğunu belirterek, yapay zekâ ve nesnelerin interneti ile birlikte sektörün farklı bir noktaya gittiğini söyledi. Tolunay, Samsung’un bu konuda büyük Ar-Ge yatırımlarını yaptığını belirterek, “Bizi rekabette ayıran en büyük özellik; tek bir uygulama, tek bir bulut sistemi ve açık bağlantı platformu sayesinde çeşitli sistemleri birbiri ile entegre edebilme esnekliğini sağlayarak, otomobilden buzdolabına kadar günlük hayatın vazgeçilmezlerini birbirine bağlayabilmemiz.” diye konuştu.

Buzdolaplarına yerleştirilen ekran sayesinde kapağı açmadan içinin görülebildiğini anlatan Tolunay, “Bu buzdolabında sizin yerinize sipariş verebilen, aynı zamanda kapı zili çaldığında kapıda kimin olduğunu size gösterebilen bir teknoloji var. Oturma odasında TV izlerken mutfağa geçtiğinizde mutfaktaki TV’den izlemeye devam edebiliyorsunuz. Akıllı sistemler birbirine bağlı olduğundan, tek bir cihazdan bütün ev aletlerini, güvenlik ve enerji sistemlerini kontrol etmek mümkün” bilgisini verdi.

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- Türkiye’ de akıllı ev pazarı 1 milyar dolara çıkacak

Tolunay, enerji sistemlerinden eğlence sistemlerine kadar Türkiye akıllı ev pazarının şu anda 200 milyon dolar olduğunu anlatarak, "Şu anda 400 bin evde akıllı sistemler kullanılıyor. 2022’ye kadar bu pazarın yaklaşık 1 milyar dolara çıkmasını ve akıllı eve sahip olan hane sayısının 2,7 milyon olmasını bekliyoruz. Akıllı evin en önemli faydaları; insanların zamandan tasarruf etmesini sağlaması, hayatı kolaylaştırması, verimliliği artırması ve entegrasyon kabiliyeti olarak görülürken en büyük endişe duyulan konuların ise kişisel verilerin güvenliği ve teknoloji bağımlılığı" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
8K HD Samsung Televizyon

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