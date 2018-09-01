Samsung, HD kalitesini 8K ile 16 kat artırdı

Yıldırım, yeni teknolojinin IFA 2018’de çok yoğun ilgi gördüğünü belirterek, “8K teknolojisi ile birlikte HD’nin 16 katı görüntü kalitesine ulaşabiliyoruz. Örneğin, bir futbol maçında oyuncuların yüz ifadelerini en ince ayrıntılarına kadar görebiliyoruz.zTelevizyonun içindeki yapay zekâ yazılımı sayesinde 8K çözünürlükte bir kaynağa gerek olmadan görüntüler 8K çözünürlüğe yükseltilebiliyor” dedi.

Samsung’un 8K QLED teknolojisi ile görüntü kalitesini üst düzeye çıkardığını anlatan Yıldırım, bu yıl TV konusunda en önemli teknolojik gelişmenin 8K olduğunu belirtti.

Ev içi eğlencenin vazgeçilmezleri olan televizyonlardaki yeni teknolojileri AA muhabirine değerlendiren Samsung Electronics Türkiye Ev İçi Eğlence Sistemleri Pazarlama Müdürü Erkan Yıldırım, günümüzde televizyonlarda hayatın içindeki kadar gerçek görüntü kalitesinin önem arz ettiğini söyledi.

Tüketicilerin sadece görüntü kalitesi değil tasarım ve kullanım kolaylığı konusunda beklentilerinin arttığını ifade eden Yıldırım, yeni televizyonların bütün bağlantıları tek kablo ile sağlayarak ev içindeki görüntü kirliliğini ortadan kaldırdığını kaydetti. Yıldırım, Türkiye’de hanelerin birinci eğlence kaynağının halen televizyon olduğunu belirterek, yapılan araştırmaların ülkede günde ortalama 4 ila 6 saat arasında televizyon izlendiğini ortaya çıkardığını söyledi.

Yeni teknolojilerle donatılmış televizyonların bekleme modundayken arkalarındaki duvar rengini ve desenini kopyalayarak ekrana yansıtabildiğini bildiren Yıldırım, bunun da ev tasarımını tamamladığını ve Türkiye’de kadınlardan büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

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- Yapay zekâ ve nesnelerin interneti sektörü sürüklüyor

Samsung Electonics Türkiye Beyaz Eşya Pazarlama Müdürü Mustafa Tolunay Aslan ise beyaz eşyaların teknolojik gelişmelerden en çok etkilenen kategori olduğunu belirterek, yapay zekâ ve nesnelerin interneti ile birlikte sektörün farklı bir noktaya gittiğini söyledi. Tolunay, Samsung’un bu konuda büyük Ar-Ge yatırımlarını yaptığını belirterek, “Bizi rekabette ayıran en büyük özellik; tek bir uygulama, tek bir bulut sistemi ve açık bağlantı platformu sayesinde çeşitli sistemleri birbiri ile entegre edebilme esnekliğini sağlayarak, otomobilden buzdolabına kadar günlük hayatın vazgeçilmezlerini birbirine bağlayabilmemiz.” diye konuştu.