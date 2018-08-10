FİNANS

Samsung ile Tefal'den ortak kampanya

FİNANS HABERLERİ  | 10.08.2018 10:25 | Son Güncelleme

Kampanya kapsamında belirli model Samsung buzdolabı ve çamaşır makinelerini satın alanlara Tefal ütü ve tost makinesi hediye ediliyor

İSTANBUL (AA) - Samsung Electronics Türkiye ile Tefal arasında kampanya anlaşması imzalandı. Bu kapsamda belirli model Samsung buzdolabı ve çamaşır makinelerini satın alanlara Tefal ütü ve tost makinesi hediye ediliyor.

Samsung Electronics Türkiye'nin açıklamasına göre, belirli model Samsung buzdolabı satın alanlara Tefal Tost Expert Izgara ve Tost Makinesi, Samsung Addwash çamaşır makinesi satın alanlara ise Tefal Ultimate Kireç Avcısı Buharlı Ütü hediye edilecek.

Samsung'un üstten donduruculu Twincooling İkili Soğutma Teknolojisine sahip, akıllı dondurucu özelliği sayesinde soğutucu ve dondurucu fonksiyonlarını farklı durumlara göre değiştirebilme olanağı tanıyan iki farklı buzdolabı modelinden bir tanesini satın alanlara Tefal'in yapışmaz kaplama ve çift yönlü kullanım özellikleri ile öne çıkan Toast Expert Izgara ve Tost Makinesi hediye ediliyor. Et, tavuk ve balık pişirmeye de uygun olan 1800 Watt gücündeki Tefal Toast Expert barbekü pozisyonunda da kullanılabiliyor.

Unutulan çamaşırları yıkama başladıktan sonra ekleyebilmeye olanak tanıyan Addwash Akıllı Kapak Teknolojisine sahip altı farklı çamaşır makinesi modelinden birini tercih edenlere ise sert kırışıklıklar karşısında mükemmel sonuçlar veren ve özel kireç toplayıcısı sayesinde uzun ömürlü performans sunan Tefal Ultimate Kireç Avcısı FV9785 Buharlı Ütü hediye ediliyor.

PARTNERBakanlık uyardı: 14 bin çocuk ölebilirBakanlık uyardı: 14 bin çocuk ölebilir
Kırklareli'nde gübre biriktirme havuzlarındaki atıklar, derelere karıştıKırklareli'nde gübre biriktirme havuzlarındaki atıklar, derelere karıştı
Fitch'ten flaş Türkiye açıklamasıFitch'ten flaş Türkiye açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsung Electronics Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Ekonomide yeni model! Bakan Albayrak bugün açıklayacak

Ekonomide yeni model! Bakan Albayrak bugün açıklayacak

Dolar 5.50 TL seviyesinin üzerine çıktı! Sterlin ilk defa 7 TL'yi geçti

Dolar 5.50 TL seviyesinin üzerine çıktı! Sterlin ilk defa 7 TL'yi geçti

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dış ticaret haddi Haziran’da 104.1’e yükseldi

Dış ticaret haddi Haziran’da 104.1’e yükseldi

Kırklareli'nde gübre biriktirme havuzlarındaki atıklar, derelere karıştı

Kırklareli'nde gübre biriktirme havuzlarındaki atıklar, derelere karıştı

Fitch'ten flaş Türkiye açıklaması

Fitch'ten flaş Türkiye açıklaması

Kuyumcular "kredi kartı kararına" karşı

Kuyumcular "kredi kartı kararına" karşı

Bayraktar: Bayramda 3 milyon 650 bin hayvan kesileceğini tahmin ediyoruz

Bayraktar: Bayramda 3 milyon 650 bin hayvan kesileceğini tahmin ediyoruz

İşverenler aradığı personeli MEGİP ile bulacak

İşverenler aradığı personeli MEGİP ile bulacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.