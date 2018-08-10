Samsung ile Tefal'den ortak kampanya

İSTANBUL (AA) - Samsung Electronics Türkiye ile Tefal arasında kampanya anlaşması imzalandı. Bu kapsamda belirli model Samsung buzdolabı ve çamaşır makinelerini satın alanlara Tefal ütü ve tost makinesi hediye ediliyor.

Samsung Electronics Türkiye'nin açıklamasına göre, belirli model Samsung buzdolabı satın alanlara Tefal Tost Expert Izgara ve Tost Makinesi, Samsung Addwash çamaşır makinesi satın alanlara ise Tefal Ultimate Kireç Avcısı Buharlı Ütü hediye edilecek.

Samsung'un üstten donduruculu Twincooling İkili Soğutma Teknolojisine sahip, akıllı dondurucu özelliği sayesinde soğutucu ve dondurucu fonksiyonlarını farklı durumlara göre değiştirebilme olanağı tanıyan iki farklı buzdolabı modelinden bir tanesini satın alanlara Tefal'in yapışmaz kaplama ve çift yönlü kullanım özellikleri ile öne çıkan Toast Expert Izgara ve Tost Makinesi hediye ediliyor. Et, tavuk ve balık pişirmeye de uygun olan 1800 Watt gücündeki Tefal Toast Expert barbekü pozisyonunda da kullanılabiliyor.

Unutulan çamaşırları yıkama başladıktan sonra ekleyebilmeye olanak tanıyan Addwash Akıllı Kapak Teknolojisine sahip altı farklı çamaşır makinesi modelinden birini tercih edenlere ise sert kırışıklıklar karşısında mükemmel sonuçlar veren ve özel kireç toplayıcısı sayesinde uzun ömürlü performans sunan Tefal Ultimate Kireç Avcısı FV9785 Buharlı Ütü hediye ediliyor.

