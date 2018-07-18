FİNANS

Samsung QLED TV'ler "stres testi"ni geçti

FİNANS HABERLERİ  | 18.07.2018 13:47 | Son Güncelleme

Almanya merkezli ünlü video dergisi Testlab'ın TV uzmanlarının 72 saatlik stres testinden geçirdiği Samsung QLED TV'de, burn-in (ekran yanması) ve görüntü yapışması sorununun yaşanmadığı onaylanırken, televizyonların halihazırda pazardaki en dayanıklı ekranlara sahip olduğu kanıtlandı - Samsung QLED TVler stres testini geçerek "burn-in yok" ve "ekran yanması yok" sertifikalarını almaya hak kazandı

İSTANBUL (AA) - Almanya'nın ünlü video dergisi Testlab'ın TV uzmanlarının 72 saatlik stres testinden geçirdiği Samsung QLED TV'de, burn-in (ekran yanması) ve görüntü yapışması sorununun yaşanmadığı onaylanırken, televizyonların halihazırda pazardaki en dayanıklı ekranlara sahip olduğu kanıtlandı.

Samsung'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Almanya'nın ünlü teknoloji dergisi Testlab'ın TV, Samsung QLED TV'lerinde ekran yanması probleminin yaşanmadığını onayladı.

Küresel bir test laboratuvarı olan "connect Testlab" iş birliği ile gerçekleştirilen testin sonuçları, 2018 model Samsung QLED TV serisi televizyonların hiçbirinde ekran yanması ve görüntü yapışması sorununun yaşanmadığını ve dolayısıyla QLED TV'lerin halihazırda pazardaki en dayanıklı ekranlarına sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, TV ekranlarının sahip olması gereken dayanıklılık ve performans özellikleri, Yüksek Dinamik Aralık (HDR) gibi görüntü teknolojilerinin geliştirilmesiyle birlikte her geçen gün artış gösteriyor.

Alışıldık hale gelen ekran yanması problemi, üst segmentteki TV müşterilerinin en büyük kaygılarından biri haline gelirken, video ve connect Testlab TV uzmanları ekranların en ağır performans gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığını görmek için uluslararası bir panel ölçüm standardı haline gelen ve QLED TV'lerin HDR içerik görüntüleme kalitesine odaklanan Bilgi Ekranı Ölçüm Standardına (IDMS) dayalı bir sertifikasyon testi gerçekleştirdi.

Samsung QLED TV'ler stres testini geçerek "burn-in yok" ve "ekran yanması yok" sertifikalarını almaya hak kazandı.

Test uygulayıcıları, Samsung QLED TV’lerde gerçekleştirdikleri 72 saatlik dayanıklılık testinde statik resim unsurlarının neden olabildiği meşhur burn-in etkilerine yönelik ölçümler gerçekleştirdi. Ölçümler Samsung QLED TV'lerin bu ağır test koşullarından olumsuz etkilenmediğini ortaya koydu.

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