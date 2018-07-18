İSTANBUL (AA) - Almanya'nın ünlü video dergisi Testlab'ın TV uzmanlarının 72 saatlik stres testinden geçirdiği Samsung QLED TV'de, burn-in (ekran yanması) ve görüntü yapışması sorununun yaşanmadığı onaylanırken, televizyonların halihazırda pazardaki en dayanıklı ekranlara sahip olduğu kanıtlandı.

Samsung'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Almanya'nın ünlü teknoloji dergisi Testlab'ın TV, Samsung QLED TV'lerinde ekran yanması probleminin yaşanmadığını onayladı.

Küresel bir test laboratuvarı olan "connect Testlab" iş birliği ile gerçekleştirilen testin sonuçları, 2018 model Samsung QLED TV serisi televizyonların hiçbirinde ekran yanması ve görüntü yapışması sorununun yaşanmadığını ve dolayısıyla QLED TV'lerin halihazırda pazardaki en dayanıklı ekranlarına sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, TV ekranlarının sahip olması gereken dayanıklılık ve performans özellikleri, Yüksek Dinamik Aralık (HDR) gibi görüntü teknolojilerinin geliştirilmesiyle birlikte her geçen gün artış gösteriyor.