Samsung üç arka kameralı telefonu Galaxy A7‘yi tanıttı

İSTANBUL (AA) - Samsung Electronics, Galaxy A serisi ailesinin en yeni üyesi Galaxy A7'yi piyasaya sunduğunu duyurdu.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, piyasaya sunulan Galaxy A serisi ailesinin en yeni üyesi Galaxy A7'nin üç adet güçlü arka kamerası bulunuyor ve cihaz günlük kullanım için gerekli bütün özelliklere sahip bulunuyor.

Galaxy A7, 8 MP 120 derecelik lensi ile ultra geniş açıya sahip fotoğraflarla dünyayı olduğu gibi yakalıyor.

Cihaz, 24 MP ana lensine ek olarak 5MP odak lensi sayesinde Galaxy A7’nin canlı odak özelliği ile etkileyici fotoğraflar yakalanabilmesi için bokeh efektinin ayarlamasına izin vererek alan derinliğinin kontrol edilmesini sağlıyor.

Galaxy A7’nin 24 MP lensi, loş ışık altındaki ortamlarda dört pikseli tek bir pikselde birleştirerek fotoğraflara daha fazla ışığın girmesine izin veriyor. Bu sayede hem aydınlık, hem de loş ortamlarda iyi fotoğraflar çekilebiliyor.

Samsung’un akıllı Görsel Zekası’nı kullanan Galaxy A7'nin kamerası, çekilecek nesneleri kategorilere ayırıp görüntü kalitesini anında artırmak için renk, kontrast ve parlaklık ayarı yapıyor.