FİNANS

Samsung yeni mağazasını Kanyon AVM'de açtı

FİNANS HABERLERİ  | 17.06.2018 10:54 | Son Güncelleme

Samsung Electronics Türkiye Başkan Yardımcısı Gürsoy: - "Kanyon AVM mağazamız sayesinde, en çok ziyaret edilen noktalardan birinde daha tüketicilerimize temas etme şansı yakalayacağız"

İSTANBUL (AA) - Samsung Electronics, en son model akıllı telefon, tablet, televizyon, beyaz eşya ve ankastre ürünlerini, İstanbul'un en gözde AVM'lerinden Kanyon’da açtığı yeni deneyim mağazasında tüketicilerin beğenisine sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung Electronics, Samsung Electronics Türkiye, İstanbul’daki 66’ıncı, Türkiye’deki 303’üncü mağazasını Kanyon AVM’de hizmete açtı

Geçen yıl mobil ürünlere adanmış en büyük deneyim ve satış mağazasını İstanbul Anadolu Yakası'ndaki Emaar Square Mall'da açan Samsung Electronics Türkiye, ülke çapındaki yaygınlığını daha da artırma hedefiyle yatırımlarına devam ediyor. Kanyon AVM’de açılan yeni Samsung deneyim ve satış mağazası, 105 metre karelik bir alana kurulmuş özel iç tasarımıyla ziyaretçilerin en son model Samsung ürünlerini yakından deneyimlemelerine olanak sağlıyor.

- "Hız kesmeden yola devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy, Türkiye’ye yaptıkları yatırımlara yenilerini ekleyerek hız kesmeden yola devam ettiklerini kaydetti.

Gürsoy, "Tüm Türkiye’de en kapsamlı şekilde varlık gösteren teknoloji firması olma hedefimiz doğrultusunda attığımız adımların en sonuncusu olan Kanyon AVM mağazamız sayesinde, en çok ziyaret edilen noktalardan birinde daha tüketicilerimize temas etme şansı yakalayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kanyon AVM'deki yeni Samsung deneyim ve satış mağazasını ziyaret edenler, başta Galaxy S9+ ve Galaxy Note 8 olmak üzere en son model Samsung mobil cihazlara, en yeni QLED serisi büyük ekran TV’lere, beyaz eşya ve ankastre ürünlerine kolayca erişebilecek.

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