Samsung'un en büyük mağazası Bağdat Caddesi'nde açıldı

İSTANBUL (AA) - Samsung Electronics Türkiye, Türkiye'nin en büyük mağazası için Bağdat Caddesi'ni seçti.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, ziyaretçilerin Samsung’un, tüm mobil ürünlerini ve mobil ürün ekosistemini ilk elden deneyimleyerek uzmanlardan bilgi alabilecekleri bin 200 metrekare büyüklüğündeki yeni mağazası, alışılmışın dışında bir deneyim yaşatıyor.

Yeni mağaza, ücretsiz kablosuz internet bağlantısı, kahve ikramı ve ziyaretçilerin serbestçe vakit geçirebileceği çalışma alanları ile misafirlerine teknoloji mağazalarından beklenmeyen bir deneyim sunuyor. 300 metrekarelik arka ofis alanında ise mağaza çalışanlarının konforu ve huzurlu çalışmaları için uygun ortam sağlanıyor.

Samsung’un Bağdat Caddesi’ndeki deneyim mağazası, teknolojiseverlerin buluşma noktası olacak şekilde tasarlandı. Yeni mağazada mobil cihazlar, mobil cihazlara ait aksesuarlar ve mobil cihazlarla entegre çalışarak günlük hayatı zenginleştiren TV’ler, akıllı ev ve ev eğlence sistemleri bulunuyor. Mağaza, dünyadaki en büyük Samsung mağazalarından biri olması açısından da dikkati çekiyor.