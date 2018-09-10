FİNANS

Samsung'un en büyük mağazası Bağdat Caddesi'nde açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 10.09.2018 11:28 | Son Güncelleme

Ziyaretçilerin Samsung'un, tüm mobil ürünlerini ve mobil ürün ekosistemini ilk elden deneyimleyerek uzmanlardan bilgi alabilecekleri 1200 metrekare büyüklüğündeki yeni mağazası, alışılmışın dışında bir deneyim yaşatıyor

İSTANBUL (AA) - Samsung Electronics Türkiye, Türkiye'nin en büyük mağazası için Bağdat Caddesi'ni seçti.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, ziyaretçilerin Samsung’un, tüm mobil ürünlerini ve mobil ürün ekosistemini ilk elden deneyimleyerek uzmanlardan bilgi alabilecekleri bin 200 metrekare büyüklüğündeki yeni mağazası, alışılmışın dışında bir deneyim yaşatıyor.

Yeni mağaza, ücretsiz kablosuz internet bağlantısı, kahve ikramı ve ziyaretçilerin serbestçe vakit geçirebileceği çalışma alanları ile misafirlerine teknoloji mağazalarından beklenmeyen bir deneyim sunuyor. 300 metrekarelik arka ofis alanında ise mağaza çalışanlarının konforu ve huzurlu çalışmaları için uygun ortam sağlanıyor.

Samsung’un Bağdat Caddesi’ndeki deneyim mağazası, teknolojiseverlerin buluşma noktası olacak şekilde tasarlandı. Yeni mağazada mobil cihazlar, mobil cihazlara ait aksesuarlar ve mobil cihazlarla entegre çalışarak günlük hayatı zenginleştiren TV’ler, akıllı ev ve ev eğlence sistemleri bulunuyor. Mağaza, dünyadaki en büyük Samsung mağazalarından biri olması açısından da dikkati çekiyor.

Yeni deneyim mağazasında nesnelerin interneti teknolojisi ile birbiri ile iletişim kurabilen ürünlerin sergilendiği "Akıllı Ev" bölümünde, son teknoloji ürünlerin ev hayatını ne kadar kolaylaştırdığı tecrübe edilebiliyor. Ayrıca, fotoğrafçılık, müzik, fitness, oyun ve 4 boyutlu sanal gerçeklik temalarına sahip deneyim alanları sayesinde tüketiciler ilgi duydukları alanların Samsung teknolojileriyle nasıl bir dönüşüm geçirdiğine şahit oluyor.

Bağdat Caddesi, yeni deneyim mağazasının ziyaretçileri ile buluşmasını kutlamak için organize edilen eğlenceli aktivitelerle tam bir karnaval havasına büründü. Açılış etkinliğinde, Fortnite oyunu ile bir turnuva da gerçekleştirildi. Yüksek mobil oyun performansı sayesinde Galaxy Note9 ile en yüksek kalitede ve akıcı bir şekilde oynanabilen Fortnite oyununda en iyi olmayı başarabilen oyuncuya Galaxy Note9 hediye edildi.

Şehir hayatı ile bisiklet sporunu birleştiren Urban Riders’ın seanslarına katılan ziyaretçiler ise bir yandan eğlenirken bir yandan da kaç kalori yaktıklarını Türkiye’de satışına yeni başlanan Galaxy Watch akıllı saatlerinden takip etti. Extreme Team ise "The School of Samba" gösterileriyle açılışı tam bir karnaval havasına çevirdi.

Tişört boyama da dahil olmak üzere eğlenceli birçok atölye çalışması ile renklenen Samsung Bağdat Caddesi Deneyim Mağazası’nda gecenin kapanışı ise Uninvated Jazz Band’ın muhteşem konseri ile yapıldı.

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Samsung Samsung Electronics Türkiye

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