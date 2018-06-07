FİNANS

Samsung'un QLED TV'leri ile "akıllı"dan "zeki"ye geçiş

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 12:01 | Son Güncelleme

Akıllı TV'ye giden yolu hazırlayan Samsung, şimdi de QLED TV'lerin son serisiyle "zeki ekran" çağını başlatıyor

İSTANBUL (AA) - Samsung, TV cihazının "neler" yapabileceğini yeniden tanımlayarak "akıllı" kavramını bir adım öteye taşıyor ve son ürünü olan QLED TV'lerle "zeki ekran" çağını başlatıyor.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, ardı ardına 12 yıl boyunca dünyanın lider TV üreticisi olmayı başaran şirket, bu süre içinde her biri TV izleme deneyimini yeniden tanımlayan sayısız devrimsel yeniliğe imza atarak öncülüğünü sürdürdü.

Şirketin piyasa öncülüğünü hiç elden bırakmadığı bu uzun koşusu sırasında TV alanında imza attığı en önemli gelişmelerden biri ise 2008'de tanıttığı, bir TV'nin neler yapabileceğinin sınırlarını ve standartlarını yeni baştan tanımlayan akıllı televizyonlar oldu.

Samsung'un ilk akıllı televizyonu kolayca internete ve USB cihazlara bağlanabilen, akıcı ve sezgisel kullanıcı deneyimi sayesinde tüketicilere geniş bir esneklik sağlayan içerik-odaklı televizyonların doğuşunu simgelerken, akıllı TV'ler tüm sektörü etkileyerek çevrimiçi televizyonların merkezde yer aldığı yeni bir eğilimi tetikledi.

Şirket, her biri TV'lerin yapabileceği işleri ve sahip oldukları yetenekleri ileriye taşıyan arkası kesilmeyen yeni akıllı özelliklerle bu alandaki yenilikçiliğin en önemli temsilcisi olmayı sürdürdü. Samsung'un ilk akıllı televizyonları Wi-Fi bağlanabilirliği, USB bağlanabilirliği, ön yüklemeli içerik kütüphaneleri ve harici cihaz bağlantı özellikleri gibi devrimsel özellikleriyle biliniyordu.

Zamanla fotoğraf ve video paylaşımı, uygulama ve içerik indirme, diğer cihazlara kablosuz bağlanma ve ücretli içeriğe erişim gibi özellikler Samsung akıllı TV'lerinin temel işlevleri haline geldi.

Samsung, akıllı televizyon fenomeninin gelişimi süresince yaptığı yeniliklerle ve tutkulu vizyonu sayesinde öncü rolünü hep sürdürdü. Bugün bu rolünü sürdüren şirket, TV cihazının "neler" yapabileceğini yeniden tanımlayarak "akıllı" kavramını bir adım öteye taşıyor ve son ürünü olan QLED TV'lerle "zeki ekran" çağını başlatıyor.

Şirketin 2008 yılı QLED TV modelleri, gelişmiş özellikleriyle TV izleme deneyimini gerçek anlamda zirve noktasına taşıyor.

Samsung'un TV'lerini benzersiz kılan özelliklerden biri de televizyonu ev ortamına uyumlu hale getiren Ambiyans Modu... Söz konusu özellik, televizyon kapalıyken görülen siyah ekranı kullanıcıların yaşam tarzlarını şekillendiren bir ekrana dönüştürüyor. Ambiyans Modu, saat, dekoratif resimler, kullanıcının kendi fotoğraflarından oluşan bir kolaj veya fotoğraf albüm gibi sayısız ekran seçeneği sunmasının yanında TV'nin asılı olduğu duvardaki deseni taklit ederek TV'nin duvarın doğal bir parçası gibi görünmesini sağlıyor.

Son geliştirilen QLED TV'ler, bunların da ötesine geçerek Samsung'un televizyonu kontrol etmek ve diğer cihazlarla senkronize etmek için geliştirdiği, TV'yi gerçek anlamda zeki hale getiren Nesnelerin İnterneti (IoT) platformu uygulaması SmartThings ile güçlendirildi.

Samsung, ilk Akıllı TV'nin icadından bugüne, her yıl tüketicinin hizmetine sunduğu ve her biri sektörün kurallarını değiştiren özelliklerle en başından bu yana Akıllı TV devrimine öncülük yaptı. Samsung son geliştirdiği QLED TV'lerle bu geleneği devam ettiriyor ve kullanıcı deneyimini çok daha interaktif, sezgisel ve zeki yepyeni bir boyuta taşıyor.

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