FİNANS

Samsunlu çiftçi çeltik üretiminden memnun

FİNANS HABERLERİ  | 22.09.2018 12:54 | Son Güncelleme

Samsun Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü: - "Geçen yıla oranla rekoltede yüzde 15 ila 20 arasında artış var. İnşallah bu yıl üreticimizin yüzü gülecek" - 19 Mayıs Ziraat Odası Başkanı Bayram Konuş: - "Bol verimli ve kaliteli bir üretim gerçekleşti. Son yılların en bereketli hasadını yaşıyoruz. Çeltikte randıman çok güzel"

RECEP BİLEK - Samsun'daki çeltik üreticileri, bu yıl üründen elde edilen verim ve fiyatı bakımından bereketli bir sezon geçiriyor.

Samsun'un Bafra, 19 Mayıs, Alaçam, Yakakent, Terme, Çarşamba ve Tekkeköy ilçelerinde çiftçilerin çeltik yetiştirmek için yaptığı zahmetli çalışma, mayıs ayında tarlalara su salınmasıyla başlıyor.

Tarlaları özel mekanik sistemlerle düzelttikten sonra keşan adını verdikleri büyük kare şeklinde alanlar hazırlayan çiftçiler, daha sonra bu alanlarda su tutulmasını sağlıyor. Su salımıyla tarla bataklık haline gelince de çeltik tohumunun ekimi yapılıyor.

Su içinde çimlenebilen ve bataklık haline gelen alanlarda yetişen tek tahıl bitkisi olan çeltik hasadına Samsun’un 19 Mayıs ve Bafra ilçelerinde başlanıldı.

Samsun Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü, AA muhabirine, il genelinde yaklaşık 156 bin 297 dekar alanda çeltik üretimi yapıldığını, bu yıl 150 bin tonun üzerinde rekolte beklediklerini anlattı.

Bu yıl çeltik üretimi için mevsim şartlarının uygun gitmesi sayesinde randımanda geçen yıllara göre artış olduğunun altını çizen Tütüncü, "Geçen yıla oranla rekoltede yüzde 15 ila 20 arasında artış var. İnşallah bu yıl üreticimizin yüzü gülecek." dedi.

Çeltik hasadına katılan 19 Mayıs Kaymakamı Yavuz Güner de ilçe için çeltik üretiminin çok önemli olduğunu söyledi.

İlçede çeltik üreticileri için komisyon kurduklarını, sorunlarının çözümü için çalıştıklarını belirten Güner, "Bu yıl mevsim şartlarımızın uygun gitmesi verimi artırdığı gibi üreticilerimizin de yüzünü güldürdü. Bu yıl çeltik üretimi açısından verimli bir yıl oldu. Çiftçilerimizi kutluyorum ve hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

- İlçeye 20 milyon liralık gelir

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ise ilçede her türlü tarımsal üretimin geliştirilmesi için çalıştıklarını dile getirdi.

İlçede bu yıl 6 bin ton çeltik üretimi yapıldığına işaret eden Topaloğlu, "Bu yıl hasat verimli geçti. Çeltiğin kilogramı 3,5 liradan satılıyor. Bu yıl ilçemize sadece çeltik üretiminden 20 milyon lira girdi sağlanacak" ifadelerini kullandı.

- Son yılların en bereketli hasadı

19 Mayıs Ziraat Odası Başkanı Bayram Konuş da çeltik üretiminde bu yıl verimin çok iyi olduğunu belirterek, "Son yılların en bereketli hasadını yaşıyoruz. Gelecek yılın daha da verimli ve güzel olacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Çeltik üreticisi Yahya Temiz ise çeltiğin biçerdöverlerle hasat edildiğini, daha sonra kurutularak pirinç fabrikalarına satıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bakımlı bir tarladan dönümden 800 ila 900 kilogram arasında ürün alınır. Son yılların en iyi hasadını yaşıyoruz. Geçen yıl hem fiyat hem de üretim kalitesi düşüktü. Geçen yılki zararımızı bu yıl karşılayacağız ancak mazot, ilaç ve gübre fiyatlarının pahalı olması bizi biraz yordu. Yine de sezondan umutluyuz."

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19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu çeltik Hasat dönemi Samsun

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