Samsunlu çiftçi çeltik üretiminden memnun

Bu yıl çeltik üretimi için mevsim şartlarının uygun gitmesi sayesinde randımanda geçen yıllara göre artış olduğunun altını çizen Tütüncü, "Geçen yıla oranla rekoltede yüzde 15 ila 20 arasında artış var. İnşallah bu yıl üreticimizin yüzü gülecek." dedi.

Samsun Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü, AA muhabirine, il genelinde yaklaşık 156 bin 297 dekar alanda çeltik üretimi yapıldığını, bu yıl 150 bin tonun üzerinde rekolte beklediklerini anlattı.

Su içinde çimlenebilen ve bataklık haline gelen alanlarda yetişen tek tahıl bitkisi olan çeltik hasadına Samsun’un 19 Mayıs ve Bafra ilçelerinde başlanıldı.

Tarlaları özel mekanik sistemlerle düzelttikten sonra keşan adını verdikleri büyük kare şeklinde alanlar hazırlayan çiftçiler, daha sonra bu alanlarda su tutulmasını sağlıyor. Su salımıyla tarla bataklık haline gelince de çeltik tohumunun ekimi yapılıyor.

Samsun'un Bafra, 19 Mayıs, Alaçam, Yakakent, Terme, Çarşamba ve Tekkeköy ilçelerinde çiftçilerin çeltik yetiştirmek için yaptığı zahmetli çalışma, mayıs ayında tarlalara su salınmasıyla başlıyor.

RECEP BİLEK - Samsun'daki çeltik üreticileri, bu yıl üründen elde edilen verim ve fiyatı bakımından bereketli bir sezon geçiriyor.

Çeltik hasadına katılan 19 Mayıs Kaymakamı Yavuz Güner de ilçe için çeltik üretiminin çok önemli olduğunu söyledi.

İlçede çeltik üreticileri için komisyon kurduklarını, sorunlarının çözümü için çalıştıklarını belirten Güner, "Bu yıl mevsim şartlarımızın uygun gitmesi verimi artırdığı gibi üreticilerimizin de yüzünü güldürdü. Bu yıl çeltik üretimi açısından verimli bir yıl oldu. Çiftçilerimizi kutluyorum ve hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

- İlçeye 20 milyon liralık gelir

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ise ilçede her türlü tarımsal üretimin geliştirilmesi için çalıştıklarını dile getirdi.

İlçede bu yıl 6 bin ton çeltik üretimi yapıldığına işaret eden Topaloğlu, "Bu yıl hasat verimli geçti. Çeltiğin kilogramı 3,5 liradan satılıyor. Bu yıl ilçemize sadece çeltik üretiminden 20 milyon lira girdi sağlanacak" ifadelerini kullandı.

- Son yılların en bereketli hasadı

19 Mayıs Ziraat Odası Başkanı Bayram Konuş da çeltik üretiminde bu yıl verimin çok iyi olduğunu belirterek, "Son yılların en bereketli hasadını yaşıyoruz. Gelecek yılın daha da verimli ve güzel olacağını tahmin ediyoruz." dedi.