FİNANS

Sanat "blokzincire" taşınıyor

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2019 11:01 | Son Güncelleme

Dijital Dönüşüm Derneği Başkanı İsmail Hakkı Polat: - "İnogarART ile hazırladığımız kültür, sanat ve yaratıcı sektörlerden girişimcileri bir araya getiren kuluçka merkezi 'İnogarART Blockchain Akademisi' sayesinde Türkiye'de ilk olarak blokzincir ve sanatı bir potada eritecek yenilikçi girişimler geliştirilecek" - "Blokzincir teknolojisiyle sanat eserlerinin yaratılış anından itibaren kullanım, onarma ve el değiştirme gibi tarihsel kayıtları manipüle edilemez biçimde tutulabilir. Böylece eserlerin alım-satım, telif toplama gibi işlemleri arada herhangi bir aracı olmadan doğrudan gerçekleştirilebilir" - İngorART Kuluçka Merkezi Yöneticisi Dorukhan Demirbilek: - "İstanbul'da 25 Mayıs'ta başlayacak İnogarART Blockchain Akademisi Programı kapsamında, başarılı olacak proje sahipleri, sanat ve teknoloji alanındaki yatırımcılarla buluşturulacak"

MEHTAP YILMAZ - Dijital Dönüşüm Derneği Başkanı İsmail Hakkı Polat, "İnogarART ile hazırladığımız kültür, sanat ve yaratıcı sektörlerden girişimcileri bir araya getiren kuluçka merkezi 'İnogarART Blockchain Akademisi' sayesinde Türkiye'de ilk olarak blokzincir ve sanatı bir potada eritecek yenilikçi girişimler geliştirilecek." dedi.

Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Görevlisi de olan Polat, AA muhabirine, kripto para teknolojisinin temelini oluşturan blokzincir uygulamalarındaki yeniliklere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Şifrelenmiş işlem takibi sağlayan dağıtık veri tabanı olarak bilinen blokzincirde, sisteme dair her kullanıcının ve işlemlerinin en az 2 kişi tarafından doğrulandığını, kayıtların onlarca ve hatta binlerce birbirinden bağımsız yerde tutulduğunu belirten Polat, böylece aracı kuruluşa ihtiyaç duymadan gönderimlerin onaylandığını söyledi.

Polat, teknolojisi gereği blokzincir sisteminin "şeffaf" olduğuna işaret ederek, "Blokzincir teknolojisi günümüzde kripto paraların altyapısını oluşturmanın ötesinde pek çok alanda da kullanılıyor. Bankacılık, finans, dış ticaret, sigortacılık, sağlık ve eğitim gibi sektörlerde adını duyduğumuz blokzincir teknolojisi, sanatla da bir araya geldi. İnogarART ile hazırladığımız kültür, sanat ve yaratıcı sektörlerden girişimcileri bir araya getiren kuluçka merkezi 'İnogarART Blockchain Akademisi' sayesinde Türkiye'de ilk olarak blokzincir ve sanatı bir potada eritecek yenilikçi girişimler geliştirilecek." diye konuştu.

- "Blokzincir ve sanat arasında köprü"

İnogarART Blockchain Akademisi'nde eğitim alanların, blokzincir ve sanat arasında teorik ve pratik köprülerin kurulması ve yenilikçi projelerin geliştirilebilmesini hedefleyen öğretim programıyla tanışacaklarını ifade eden Polat, şöyle konuştu:

"Blokzincir teknolojisiyle sanat eserlerinin yaratılış anından itibaren kullanım, onarım ve el değiştirme gibi tarihsel kayıtları manipüle edilemez biçimde tutulabilir. Böylece eserlerin alım-satım, telif toplama gibi işlemleri arada herhangi bir aracı olmadan doğrudan gerçekleştirilebilir. İnogarART Blockchain Akademisi kapsamında, blokzincir kavramına ilişkin genel bilgilendirmenin yanı sıra blokzincirle sanat ilişkisinin kurulmasına ve kültür-sanat proje fikirlerinin blokzincirler üzerinde tasarlanmasını mümkün kılacak deneysel atölye çalışmasından bunların birer kripto para projesine dönüştürülmesini sağlayacak kripto para yarışmasına kadar uzanacak bir dizi etkinlik planlandı."

- "Başarılı projeler yatırımcılarla buluşacak"

İngorART Kuluçka Merkezi Yöneticisi Dorukhan Demirbilek de blokzincir teknolojisinin sanatçıyı ve eserlerini, sanatseverlerle aracısız ve mekansız buluşturacak, sanat dünyasının iş ve gelir modellerini baştan sona dönüştürecek potansiyele sahip olduğunu bildirdi.

Demirbilek, İnogarART Blockchain Akademisi ile blokzincir teknolojisinin kodlarını çözmeyi ve sanatla ilişkilendirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, program kapsamında geliştirilecek girişim fikirlerini desteklemeye açık olduklarını dile getirdi.

İnogarART Blockchain Akademisi etkinliğine ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını belirten Demirbilek, şunları kaydetti:

"İstanbul'da 25 Mayıs'ta başlayacak İnogarART Blockchain Akademisi Programı, Dijital Dönüşüm Derneği Başkanı Polat'ın eğitimiyle başlayacak. Yaz ve sonbahar aylarında düzenlenecek atölye çalışmaları ve 'hackathon'larla devam edecek İnogarART Blockchain Akademisi Programı kapsamında başarılı olacak proje sahipleri, sanat ve teknoloji alanındaki yatırımcılarla buluşturulacak."

PARTNEREşi sırf zayıflamasın diye zorla cinsel ilişkiye girip..Eşi sırf zayıflamasın diye zorla cinsel ilişkiye girip..
Türkiye’de festival ekonomisi 750 milyon liraya ulaştıTürkiye’de festival ekonomisi 750 milyon liraya ulaştı
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dijital Dönüşüm Derneği İngorART Kuluçka Merkezi Yöneticisi Dorukhan Demirbilek İsmail Hakkı Polat

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Müjdeyi Binali Yıldırım verdi: Bayramdan önce ödenecek

Müjdeyi Binali Yıldırım verdi: Bayramdan önce ödenecek

10 bin kişi işe alınacak

10 bin kişi işe alınacak

O ürünler ucuzlayacak

O ürünler ucuzlayacak

Milyonların beklediği düzenleme bugün Meclis'te

Milyonların beklediği düzenleme bugün Meclis'te

Önemli uyarı! 50, 100 ve 200 liralık banknotlara dikkat

Önemli uyarı! 50, 100 ve 200 liralık banknotlara dikkat

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye’de festival ekonomisi 750 milyon liraya ulaştı

Türkiye’de festival ekonomisi 750 milyon liraya ulaştı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

ATBD/Terzioğlu: GTS'den çıkarılmak ihracatımızı geriletmez

ATBD/Terzioğlu: GTS'den çıkarılmak ihracatımızı geriletmez

ICBC Turkey'den Fibabanka'ya 50 milyon dolar kredi

ICBC Turkey'den Fibabanka'ya 50 milyon dolar kredi

Dövizdeki dalgalanmayı fırsata çeviren işletmecilere denetim

Dövizdeki dalgalanmayı fırsata çeviren işletmecilere denetim

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.