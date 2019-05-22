MEHTAP YILMAZ - Dijital Dönüşüm Derneği Başkanı İsmail Hakkı Polat, "İnogarART ile hazırladığımız kültür, sanat ve yaratıcı sektörlerden girişimcileri bir araya getiren kuluçka merkezi 'İnogarART Blockchain Akademisi' sayesinde Türkiye'de ilk olarak blokzincir ve sanatı bir potada eritecek yenilikçi girişimler geliştirilecek." dedi.

Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Görevlisi de olan Polat, AA muhabirine, kripto para teknolojisinin temelini oluşturan blokzincir uygulamalarındaki yeniliklere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Şifrelenmiş işlem takibi sağlayan dağıtık veri tabanı olarak bilinen blokzincirde, sisteme dair her kullanıcının ve işlemlerinin en az 2 kişi tarafından doğrulandığını, kayıtların onlarca ve hatta binlerce birbirinden bağımsız yerde tutulduğunu belirten Polat, böylece aracı kuruluşa ihtiyaç duymadan gönderimlerin onaylandığını söyledi.

Polat, teknolojisi gereği blokzincir sisteminin "şeffaf" olduğuna işaret ederek, "Blokzincir teknolojisi günümüzde kripto paraların altyapısını oluşturmanın ötesinde pek çok alanda da kullanılıyor. Bankacılık, finans, dış ticaret, sigortacılık, sağlık ve eğitim gibi sektörlerde adını duyduğumuz blokzincir teknolojisi, sanatla da bir araya geldi. İnogarART ile hazırladığımız kültür, sanat ve yaratıcı sektörlerden girişimcileri bir araya getiren kuluçka merkezi 'İnogarART Blockchain Akademisi' sayesinde Türkiye'de ilk olarak blokzincir ve sanatı bir potada eritecek yenilikçi girişimler geliştirilecek." diye konuştu.