FİNANS

Sanat eseri ve antika ihracatı katlandı

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2019 11:02 | Son Güncelleme

Sanat eseri ve antika ihracatı, 5 yılda yaklaşık 5 kat artarak, 19 milyon 675 bin dolara ulaştı - İhracatta Birleşik Krallık, ABD ve Hollanda ilk 3'te yer alırken, ithalatta ise Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa başı çekti

MEHTAP YILMAZ - Sanat eseri ve antika ihracatı, 5 yılda yaklaşık 5 kat artarak, 19 milyon 675 bin dolara yükseldi.

Ulusal ve küresel düzeyde koleksiyonculuk, müzayedecilik, değerli tablo ve antika alım satımı, kişilerin sanata dair duygularını tatmin etmesinin yanında ticari faaliyetlere de konu oluyor.

Türkiye'de de bu alanda yapılan dış ticaretin hacmi artış gösterirken, özellikle ihracatta son 5 yılda ciddi bir ivmelenme kaydedildi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, sanat eserleri, koleksiyon eşyası ve antika eser ihracatı 2014'te 4 milyon 21 bin dolar, 2015'te 4 milyon 134 bin dolar, 2016'da 7 milyon 710 bin dolar, 2017'de 9 milyon 228 bin dolar ve 2018 yılında 19 milyon 674 bin dolar olarak gerçekleşti. Böylece ihracat, anılan 5 yılda 5 kat ile (yüzde 389) artış gösterdi.

Aynı dönemde bu alandaki ithalat yüzde 55 geriledi. Buna göre, 2014'te 54 milyon 983 bin dolar, 2015'te 35 milyon 597 bin dolar, 2016'da 42 milyon 375 bin dolar, 2017'de 32 milyon 467 bin dolar ve 2018'de 24 milyon 778 bin dolar tutarında ithalat yapıldı.

Öte yandan, bu yılın ocak-temmuz döneminde 6 milyon 762 bin dolarlık ihracata karşılık, 6 milyon 739 bin dolarlık ithalat gerçekleştirildi.

- Öne çıkan ülkeler

Ülkeler bazında değerlendirildiğinde en fazla sanat eserleri, koleksiyon eşyası ve antika ihracatı yapılan ülke Birleşik Krallık (2 milyon 467 bin dolar) oldu. Bu ülkeyi ABD (1 milyon 618 bin dolar) ve Hollanda (636 bin dolar) izledi.

İthalatta ise Almanya (2 milyon 60 bin dolar) ilk sırada yer alırken, Birleşik Krallık (1 milyon 553 bin dolar) ve Fransa (1 milyon 380 bin dolar) bu ülkeyi takip etti.

- En çok ilgi tablo ve resimlere

Sektör dış ticaretinin alt kalemi incelendiğinde özellikle elle yapılmış tablo ve resimler ön plana çıktı.

Geçen yıl yapılan 19 milyon 674 bin dolarlık ihracatın 13 milyon 587 bin dolarlık kısmını bu ürün grubu oluşturdu.

İthalat açısından bakıldığında da 2018'deki 24 milyon 778 bin dolarlık dış alımın 14 milyon 796 bin doları elle yapılmış tablo ve resimlerden kaynaklandı.

Elle yapılmış tablo ve resimler dışında zooloji, botanik, arkeolojik ve nümismatik (para bilimi) değeri olan koleksiyon parçaların ihracatı 2014-2018 döneminde yüzde 27 gerileyerek 204 bin dolara düşerken, ithalat ise 32 artarak 814 bin dolara ulaştı.

Bu dönemde eskiliği yüzyılı aşan antika eşyaların ihracatı yüzde 27, ithalatı da 44 geriledi.

Bu yılın eylül ayı sonu itibarıyla en fazla sanat eseri, koleksiyon ve antika ihracatı ve ithalatı yapılan (dolar) ilk 5 ülke şöyle:

Ülke (ihracat) Tutar (ihracat) Ülke (ithalat) Tutar (ithalat) Birleşik Krallık 2.466.928 Almanya 2.060.411 ABD 1.617.871 Birleşik Krallık 1.553.284 Hollanda 636.556 Fransa 1.380.205 Fransa 573.889 ABD 1.160.320 Belçika 502.099 İspanya 55.637

Bitcoin'ciler kazancını katlayacakBitcoin'ciler kazancını katlayacak
THY'nin kargo markası, uçaklar ile 19 ayda 169 lüks araç taşıdı THY'nin kargo markası, uçaklar ile 19 ayda 169 lüks araç taşıdı 
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
antika sanat eseri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

En Çok Okunan Haberler

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

Grev kararı almıştı! Anlaşma sağlandı

Grev kararı almıştı! Anlaşma sağlandı

İzmir'den Çandarlı'ya ulaşım 40 dakikaya iniyor

İzmir'den Çandarlı'ya ulaşım 40 dakikaya iniyor

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

Hayalini kurduğu makineyi 40 ülkeye satıyor

Hayalini kurduğu makineyi 40 ülkeye satıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atık suyla ısıtılan seradan yurt dışına patates tohumu

Atık suyla ısıtılan seradan yurt dışına patates tohumu

THY'nin kargo markası, uçaklar ile 19 ayda 169 lüks araç taşıdı 

THY'nin kargo markası, uçaklar ile 19 ayda 169 lüks araç taşıdı 

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

TOBB - Kurulan şirket sayısı Ağustos’ta aylık yüzde 26.34 azaldı

TOBB - Kurulan şirket sayısı Ağustos’ta aylık yüzde 26.34 azaldı

Konutta Çin ve Rusya fırsatı

Konutta Çin ve Rusya fırsatı

Türkiye'de muz üretimi 498 bin tonu geçti

Türkiye'de muz üretimi 498 bin tonu geçti

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.