FİNANS

"Sanayi 4.0’a uyum sağlamak CC-Link ile çok daha kolay"

FİNANS HABERLERİ  | 07.11.2018 11:09 | Son Güncelleme

“Dijital Dönüşümde Yeni Fırsatlar ve KOBİ’ler” ile “Yapay Zeka ve Robot Hukuku” panellerinde konuşan CLPA (CC-Link Partner Association) Ülke Müdürü Tolga Bizel, verimli fabrika otomasyonu için kontrol ve bilgi amaçlı verileri yüksek hızlı olarak işleyen yeni nesil kontrol ve iletişim teknolojisi CC-Link’e dikkat çekti.   CC-Link ile fabrikalardaki robotlar dahil tüm üretim hattının saniyede bir gigabit hızla haberleşebildiğini ifade eden Bizel, geleneksel endüstriyel haberleşme sistemlerinden 10 kata kadar daha hızlı olan bu teknoloji sayesinde Sanayi 4.0’ın gereklerini yerine getirmenin çok daha kolay olacağını söyledi.  Günümüzde sanayinin her geçen gün daha fazla kişiselleşen ihtiyaçları karşılayabilmesi için hızlı ve verimli üretim bantlarının oluşturulması gerektiğini belirten Bizel, şöyle devam etti:  “Fabrikalarda yüksek verimlilik sağlayan açık network teknolojisi, Sanayi 4.0 sürecinde gittikçe daha önemli hale geliyor.   “Açık network yapısının başarısı ise standart teknolojiyi destekleyen otomasyon ürünlerinin kullanılabilirliği ile belirleniyor.

Elif Varan / İstanbul, 7 Kasım (DHA) - “Dijital Dönüşümde Yeni Fırsatlar ve KOBİ’ler” ile “Yapay Zeka ve Robot Hukuku” panellerinde konuşan CLPA (CC-Link Partner Association) Ülke Müdürü Tolga Bizel, verimli fabrika otomasyonu için kontrol ve bilgi amaçlı verileri yüksek hızlı olarak işleyen yeni nesil kontrol ve iletişim teknolojisi CC-Link’e dikkat çekti.
CC-Link ile fabrikalardaki robotlar dahil tüm üretim hattının saniyede bir gigabit hızla haberleşebildiğini ifade eden Bizel, geleneksel endüstriyel haberleşme sistemlerinden 10 kata kadar daha hızlı olan bu teknoloji sayesinde Sanayi 4.0’ın gereklerini yerine getirmenin çok daha kolay olacağını söyledi.
Günümüzde sanayinin her geçen gün daha fazla kişiselleşen ihtiyaçları karşılayabilmesi için hızlı ve verimli üretim bantlarının oluşturulması gerektiğini belirten Bizel, şöyle devam etti:
“Fabrikalarda yüksek verimlilik sağlayan açık network teknolojisi, Sanayi 4.0 sürecinde gittikçe daha önemli hale geliyor.
“Açık network yapısının başarısı ise standart teknolojiyi destekleyen otomasyon ürünlerinin kullanılabilirliği ile belirleniyor. Bu doğrultuda açık endüstriyel ethernet protokolü CC-Link dikkat çekiyor.
“Çünkü bugün dünya genelindeki yüzlerce otomasyon ekipmanı üreticisinin sunduğu bin 400'den fazla sertifikalı CC-Link uyumlu ürün bulunuyor.
“CC-Link, verimli fabrika ve proses otomasyonu sağlamak amacıyla kontrol ve üretim verilerini yüksek hızda iletiyor. Bu yüksek hızlı haberleşme, farklı tedarikçilerden sağlanan çok sayıda otomasyon cihazını tek bir kablo üzerinden birbirine bağlıyor.
“Geleneksel endüstriyel kontrol ağları ile yalnızca bir üreticiye ya da az sayıda üreticiye ait saha cihazlarının kurulumu yapılabilirken, CC-Link gibi açık ağlarla yaklaşık 300’e yakın farklı üreticiye ait cihazların kurulumu gerçekleştirilebiliyor.
“Sanayi 4.0 sürecindeki en önemli unsurlardan biri büyük verinin toplanması, paylaşılması ve işlenmesi. Makinelerin birbiriyle iletişim kurabildiği akıllı fabrikalarda, iletişim verilerinin güvenilir bir şekilde yönetilmesi son derece önemli.
“Dijital fabrikalarda pek çok veri, çok sayıda cihaz tarafından gerçek zamanlı olarak oluşturularak süreçlerin şeffaf bir şekilde görüntülenmesine imkan tanıyor.
“Bu sürecin başarısında bant genişliği büyük önem taşıyor ve bu noktada devreye CC-Link IE giriyor.
“CC

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