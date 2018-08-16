Sanayi iş birliği projelerinde uygulanacak esaslar

Yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik sanayi iş birliği projelerinde mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanacak usul ve esaslar belirlendi.

"Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar"ı içeren Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu karar, yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik sanayi iş birliği uygulamalarını içeren mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanacak usul ve esasları belirliyor.

Düzenleme çerçevesinde yapılacak ihalelerde, fiyatın yanı sıra, işletme ve bakım maliyeti, verimlilik, kalite, teknik üstünlükler, sanayi ve teknoloji katılımı yükümlülükleri gibi fiyat dışı unsurlar da değerlendirmeye alınacak.

Sanayi iş birliği projesi (SİP) uygulanmasına karar verilmesini takiben, teknik yeterliliğe sahip kişilerden tedarik grubu kurulacak. Ayrıca uygulama kararının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirilmesinin ardından, niteliklerinin bakanlık bünyesinde belirleneceği bir de sanayi ve teknoloji katılımı grubu oluşturulacak.