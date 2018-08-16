FİNANS

Sanayi iş birliği projelerinde uygulanacak esaslar

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2018 10:42 | Son Güncelleme

Yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik sanayi iş birliği uygulamalarını içeren mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanacak usul ve esasları içeren Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik sanayi iş birliği projelerinde mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanacak usul ve esaslar belirlendi.

"Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar"ı içeren Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu karar, yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik sanayi iş birliği uygulamalarını içeren mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanacak usul ve esasları belirliyor.

Düzenleme çerçevesinde yapılacak ihalelerde, fiyatın yanı sıra, işletme ve bakım maliyeti, verimlilik, kalite, teknik üstünlükler, sanayi ve teknoloji katılımı yükümlülükleri gibi fiyat dışı unsurlar da değerlendirmeye alınacak.

Sanayi iş birliği projesi (SİP) uygulanmasına karar verilmesini takiben, teknik yeterliliğe sahip kişilerden tedarik grubu kurulacak. Ayrıca uygulama kararının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirilmesinin ardından, niteliklerinin bakanlık bünyesinde belirleneceği bir de sanayi ve teknoloji katılımı grubu oluşturulacak.

SİP kapsamında uygulanacak ihale usulü, projenin kapsamına ve proje konusu işin özelliklerine uygun şekilde tedarik grubu tarafından belirlenecek ve ihale usulüne ilişkin gerekçelerle birlikte ihale yetkilisinin onayına sunulacak.

İhale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla ihale sonucunun isteklilere bildiriminden itibaren 5 gün içinde şikayet başvurusu yapılabilecek.

Bugünden önce ilanı yapılmış ihalelere, o tarihte yürürlükteki yönetmelik hükümleri uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Kararı ile 17 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik de yürürlükten kaldırıldı.

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