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Sanayi kenti Gaziantep'te belediyeden "inovasyon" desteği

FİNANS HABERLERİ  | 27.07.2019 10:33 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan "Ekonomik Gelişim, Ar-Ge ve İnovasyon Daire Başkanlığı" kentteki sanayi ve sivil toplum kuruluşları ile kurumlara alanında yol gösterecek - Daire Başkanı Meryem Arslan: - "Ülkenin geleceğini şekillendirecek çocukların en iyi şekilde yetişmesi hedefiyle onlar için inovasyon eğitimleri düzenliyoruz. Buna özellikle yetim çocuklardan başladık"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan "Ekonomik Gelişim, Ar-Ge ve İnovasyon Daire Başkanlığı", kentteki sanayi ve sivil toplum kuruluşları ile kurumlara alanında yol gösterecek.

Daire Başkanı Meryem Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daire başkanlığının Türkiye'deki belediyeler arasında ilk olduğunu söyledi.

Gaziantep'in sanayi dönüşümünü, ekonomik gelişimini, kalkınmasını sağlamak, bölgenin "inovasyon vahası" olarak ele alınmasıyla hem Ar-Ge harcamalarını artırmak hem de bunun bilgiye dönüşmesini sağlamak istediklerini anlatan Arslan, gazi kentin özellikle savunma sanayi ve medikal alanlarında ön plana çıkması için çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Arslan, inovasyonu bir kültür haline getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Ar-Ge ve inovasyon alanında çeşitli iş birlikleri yapacaklarını dile getiren Arslan, şöyle devam etti:

"Artık Türkiye için beklemek olmamalı, koşmamız gerekiyor. Dolayısıyla aslında Türkiye'nin bu alanda kalbi olmayı hedefliyoruz. Ar-Ge'nin ekonomi içindeki payını artıracağız. Ar-Ge nasıl yapılıyor, teşvikler neler, bu yönde bilinç oluşturacağız. İnovasyonun yapılması için neler gerekli, ortam nasıl olmalı, inovasyon nasıl yapılır? Bu yönde destek vermeye çalışacağız. Sanayi, sivil toplum kuruluşları ve kurumların inovasyon ve Ar-Ge alanında koçluğunu yapacağız."

Savunma sanayisinde artık yapay zeka teknolojilerinin konuşulduğuna dikkati çeken Arslan, şunları kaydetti:

"Tehlikeli bir coğrafyadayız. O yüzden bizim de bu alanda öne çıkmamız gerekiyor. Bu alanda yapılacak Ar-Ge çalışmalarının artırılması, katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi gerekiyor. Yine savunma sanayisinde nano ve robot teknolojisinde gelişmek gerekiyor. Ara mal üreten bir ekonomidense daha üst düzey teknoloji kullanarak, yapay zekayı dahil ederek savunma sanayi teknolojisinin geliştirilmesi elzem. Kendi insan kaynağımızla üretebiliriz. Biraz daha Ar-Ge'ye yönelik çalışmalar yapmak, inovasyonu katmak ihtiyacı karşılayacaktır."

- Çocuklara inovasyon eğitimi

Arslan, ülkenin geleceğini şekillendirecek çocukların en iyi şekilde yetişmesi hedefiyle onlar için inovasyon eğitimleri düzenlediklerini, buna özellikle yetimlerden başladıklarını söyledi.

İnovasyon ve icat arasındaki farkların anlatıldığı, inovasyon örneklerinin verildiği eğitimlerde çocuklardan yaşadıkları ortamlardaki sorunları yazmalarının, ortak çözüm üretmelerinin istendiğini anlatan Arslan, bunun için atölye çalışmaları yapıldığını bildirdi.

Çocukların beyin fırtınasıyla yeni fikirler geliştirmesinin sağlandığını belirten Arslan, Türkiye'nin kalkınmasını sağlayacak kişilerin bugünün çocukları olduğunu, bu kapsamda yeni nesle önem vermek gerektiğini vurguladı.

Arslan, çocukları tablet, cep telefonu bağımlılığından kurtarmak istediklerini, bunun da ancak inovasyonla olabileceğini kaydetti.

Çocuklarda algıyı değiştirmek gerektiğini dile getiren Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Biz senin eline cep telefonu verdik, tablet verdik, 'Sadece oyna' değil. O tableti veya cep telefonunu sen üretebilir misin? Yazılımla ilgilenebilir misin? Mobil oyun yazabilir misin? Artık bu boyuta geçmemiz gerekiyor. Çocuklara inovasyon eğitimleriyle hem kendi kültürümüzü sağlamlaştırmak adına hem de üretmek adına bir başlangıç yapacağız. Amaç üretim toplumu olmak. O yüzden de inovasyonla bunu başlatıyoruz. Bu bir seferberlik. Dünya bizi tüketime mecbur etmiş durumda ama bundan kurtulmalıyız. Bu da çocuklarla, çocukların bu sınırları kırmasıyla başlayacak. O yüzden de inovasyon eğitimleri çok önemli."

Arslan, inovasyon eğitiminde ilk hedefin yetimler olduğunu belirterek, "Bir tarafları eksik, destekten yoksunlar. Farklı alanlara kaymalarını, heba olmalarını istemiyoruz. O yüzden de amacımız onların bir şekilde elini tutmak ve eğitimlerine katkı sağlamak." dedi.

Belediyenin Yetim Koordinasyon Merkezinde 60 çocuğa eğitim vermeyi planladıklarını anlatan Arslan, ilk aşamada 20 çocuğun eğitim aldığını bildirdi.

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