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Sanayi kenti ihracatta hız kesmedi

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2018 11:06 | Son Güncelleme

Kocaeli'de, yılın ilk yarısındaki dış satım geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 artarak 7 milyar dolara ulaştı - Kentten bu dönemde en çok ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Birleşik Krallık, Almanya, Belçika, Slovenya ve Fransa oldu

KOCAELİ (AA) - ŞAHİN OKTAY - Sanayi ve liman kenti Kocaeli'den, ocak-haziran döneminde 174 ülke ile 13 serbest bölgeye 7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Türk sanayisinin merkez üssü Kocaeli, yılın ilk yarısında otomotiv sektörünün öncülüğünde yakaladığı ihracat performansıyla, Türkiye'nin 2018'deki 170 milyar dolarlık dış satım hedefine en güçlü katkıyı veren kentler arasında yer aldı.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Kocaeli'nin, 2017'nin ilk yarısında 6 milyar 447 milyon 608 bin dolar olan ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 8,5 artarak 6 milyar 998 milyon 271 bin dolara ulaştı.

İhracat liginde İstanbul ve Bursa'nın ardından üçüncü sırada yer alan kent, bu dönemde 174 ülke ile 13 serbest bölgeye satış yaparken, genel ülke ihracatının yüzde 8,7'sini de tek başına sağladı.

- İhracatın lokomotifi otomotiv sektörü

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun üretim tesislerinin yanı sıra çok sayıda otomotiv tedarik sanayi firmasına ev sahipliği yapan kentin ihracatında bu sektör büyük yer tuttu.

Yılın ilk 6 ayında kent ihracatının yüzde 50,7'sine denk gelen 3 milyar 551 milyon 89 bin dolarlık kısmı, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalar tarafından yapıldı. Ocak-haziran döneminde Bursa ve İstanbul'un ardından en fazla otomotiv ihracatı yapan il olan Kocaeli'nin bu sektördeki dış satım performansı geçen yıla göre yüzde 27,6 artış gösterdi.

Ülkenin en büyük sanayi kuruluşu olan Tüpraş'ın yıllık 11 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip İzmit Rafinerisi ile yıllık yaklaşık 4,5 milyon ton siyah ürün işlenen Fuel Oil Dönüşüm Tesisi'ni barındıran Kocaeli'nin ihracatında kimya sektörü ikinci oldu. Kentin kimyevi madde ve mamulleri ihracatı bu dönemde 1 milyar 594 milyon 967 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Demir ve demir dışı metaller sektörü 434 milyon 332 bin dolarla üçüncü sırada yer alırken, bunu 382 milyon 364 bin dolarla çelik, 295 milyon 486 bin dolarla elektrik-elektronik, 240 milyon 597 bin dolarla iklimlendirme endüstrisi takip etti.

- Lider ihraç pazarı Birleşik Krallık

Sanayi kentinin yılın ilk yarısında en fazla ihracat yaptığı ülke 838 milyon 57 bin dolarla Birleşik Krallık oldu. Söz konusu dönemde bu ülkeye yapılan ihracatı geçen yılın ocak-haziran periyotuna göre yüzde 11 arttı.

Dünyanın en büyük 5 ekonomisinden biri ve Avrupa Birliği'nin lokomotifi sayılan Almanya ise Kocaeli'nin bu dönemde en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke oldu. Almanya'ya yapılan dış satım yılın ilk 6 aylık döneminde yüzde 28 artarak 599 milyon 851 bin dolara çıktı.

Kentten yapılan ihracatın 2017'nin ilk 6 aylık dönemine göre yüzde 56 arttığı Belçika, 468 milyon 375 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri, 466 milyon 451 bin dolarla Slovenya, 426 milyon 519 bin dolarla Fransa takip etti.

Yılın ilk 6 aylık döneminde Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan 10 ülke ve geçen yıla göre değişim oranları şöyle:

Ülke 2017 (Bin $) 2018 (Bin $) Değişim (%) Birleşik Krallık 755.751 838.057 11 Almanya 468.793 599.851 28 Belçika 299.781 468.375 56 Slovenya 392.697 466.451 19 Fransa 317.324 426.519 34 İspanya 288.363 411.835 43 İtalya 246.787 365.717 48 Hollanda 191.474 314.765 64 ABD 281.263 311.744 11 Mısır 206.440 256.747 24

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ihracat

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