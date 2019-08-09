Sanayi kenti Kocaeli, AB'ye ihracatta gaza bastı

KOCAELİ (AA) - ŞAHİN OKTAY - Sanayi kenti Kocaeli'den ocak-temmuz döneminde Avrupa Birliği'ne (AB) yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 artarak 6,2 milyar dolara ulaştı.

Avrupa pazarlarıyla iş yapmak için uygun bir konuma sahip olan ve depolama, otoyol, demir, deniz ve hava yolu erişimi konusunda önemli lojistik avantajlar barındıran Kocaeli, 28 üyeli AB ile ticarette büyük bir ivme yakaladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) verilerine göre, Kocaeli'nin geçen yılın ocak-temmuz döneminde 8 milyar 201 milyon 935 bin dolar olan dış satımı, bu yılın aynı döneminde yüzde 10 artışla 9 milyar 3 milyon 535 bin dolara yükseldi.

Ülkenin en büyük sanayi kuruluşlarından Tüpraş, Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu gibi firmalara ev sahipliği yapan Kocaeli'nin ihracatında otomotiv ve kimya sektörü önemli bir yer tuttu.

Kent ihracatının yüzde 75,6'sına denk gelen 6 milyar 812 milyon 165 bin dolarlık kısmını, otomotiv ve kimya sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar yaptı.