FİNANS

Sanayi kentinde 25 bin kişiye istihdam sağlandı

FİNANS HABERLERİ  | 18.07.2018 16:24 | Son Güncelleme

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy: - "Yılın ilk 6 aylık döneminde kentteki işletmelerden 53 bin 315 kişilik açık iş talebi alınmış, 24 bin 826 kişi de işe yerleştirilmiştir"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, yılın ilk 6 aylık döneminde kentte 24 bin 826 kişiye istihdam sağlandığını bildirdi.

Vali Aksoy başkanlığında Karamürsel Alp Toplantı Salonu'nda düzenlenen Kocaeli İl İstihdam Kurulu Toplantısı'nda, kurul kararlarına ilişkin uygulamalar değerlendirildi.

Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün ocak-haziran dönemindeki faaliyet ve işlemlerine ilişkin bilgi veren Aksoy, yılın ilk 6 aylık döneminde kentteki işletmelerden 53 bin 315 kişilik açık iş talebi alındığını ve 24 bin 826 kişinin de işe yerleştirildiğini açıkladı.

Aksoy, 2017 sonu itibariyle 56 bin 95 olan kayıtlı işsiz sayısının da yılın ilk 6 aylık döneminde yüzde 4,1 oranında azalarak 53 bin 722'ye düştüğünü söyledi.

İşsizlik ödeneğine yılın ilk yarısında 22 bin 19 kişinin başvurduğu bilgisini veren Aksoy, "Bunların 7 bin 962'si işsizlik ödeneği almaya hak kazanmıştır. Daha öncekilerle birlikte 12 bin 449 kişiye 71 milyon 397 bin liralık işsizlik maaşı ödenmiştir." diye konuştu.

Aksoy, İŞKUR İl Müdürlüğü'nün eğitim ve denetim faaliyetlerine de değinerek, "İl Müdürlüğümüz 67 bin 970 bireysel görüşme gerçekleştirmiş ve 11 bin 242 kişiye iş arama becerileri konusunda eğitim vermiş, 5 bin 742 kişiye de mesleki eğitimle ilgili kurs uygulamıştır. Mevzuata aykırı şekilde faaliyette bulunan 129 firma ve yabancı uyruklu vatandaşa da 989 bin 268 liralık para cezası uygulanmıştır." ifadelerini kullandı.

Vali Aksoy'un konuşmasının ardından Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ulvi Yılmaz ve Kocaeli İl Milliği Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, kurumlarının istihdamın arttırılması konusundaki çalışmalarına ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Sunumların ardından Vali Aksoy'un, "Milli İstihdam Seferberliği" kapsamındaki çalışmalara ilişki sorusunu yanıtlayan Yılmaz, çalışmaların yapılan planlamalar kapsamında sorunsuz ilerlediğini, yıl sonunda koyulan hedefe ulaşılacağını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Hüseyin Aksoy istihdam Kocaeli Valiliği

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