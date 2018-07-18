Sanayi kentinde 25 bin kişiye istihdam sağlandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, yılın ilk 6 aylık döneminde kentte 24 bin 826 kişiye istihdam sağlandığını bildirdi.

Vali Aksoy başkanlığında Karamürsel Alp Toplantı Salonu'nda düzenlenen Kocaeli İl İstihdam Kurulu Toplantısı'nda, kurul kararlarına ilişkin uygulamalar değerlendirildi.

Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün ocak-haziran dönemindeki faaliyet ve işlemlerine ilişkin bilgi veren Aksoy, yılın ilk 6 aylık döneminde kentteki işletmelerden 53 bin 315 kişilik açık iş talebi alındığını ve 24 bin 826 kişinin de işe yerleştirildiğini açıkladı.

Aksoy, 2017 sonu itibariyle 56 bin 95 olan kayıtlı işsiz sayısının da yılın ilk 6 aylık döneminde yüzde 4,1 oranında azalarak 53 bin 722'ye düştüğünü söyledi.

İşsizlik ödeneğine yılın ilk yarısında 22 bin 19 kişinin başvurduğu bilgisini veren Aksoy, "Bunların 7 bin 962'si işsizlik ödeneği almaya hak kazanmıştır. Daha öncekilerle birlikte 12 bin 449 kişiye 71 milyon 397 bin liralık işsizlik maaşı ödenmiştir." diye konuştu.