KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de içme suyu kaynaklarının korunması amacıyla 2014 yılında başlatılan "Geri Kazanım Suyu Projesi" kapsamında, 50 milyon metreküp atık suyun ekonomiye kazandırıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kocaeli'de başta sağlıklı içme suyu temini olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteren Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü'nün, maliyeti oldukça yüksek olan altyapı yatırımlarında hem doğada kısıtlı olan suyu en iyi şekilde değerlendirmek hem de yatırım maliyetleri konusunda kendi kendine yetebilmek için örnek projeler hayata geçirdiği belirtildi.

Çevreyi koruyan projeler geliştiren İSU Genel Müdürlüğü'nün, Kocaeli'de yüzde 100 atık su arıtma yaptığı vurgulanan açıklamada, tesislerden arıtılan atık suların, yeniden ekonomiye kazandırılması için "Geri Kazanım Suyu Projesi"nin, 2014 yılından bu yana yürütüldüğü kaydedildi.

Türkiye'ye örnek olan projeyle tesislerde arıtılan ve alıcı ortamlara deşarj edilmesi gereken atık suların, ultraviyole ışınlarıyla ikinci defa arıtılmasıyla geri kazanım suyu elde edildiğine işaret edilen açıklamada, "İSU Genel Müdürlüğü, 2014 yılından bu yana yaklaşık 50 milyon metreküp geri kazanım suyu elde etti. Bu su, başta TÜPRAŞ olmak üzere önemli sanayi kuruluşlarının proses suyu ile belediyelerin park ve bahçelerinin yeşil alan sulamasında kullanılmaktadır. Sadece 2017 yılında sanayinin kullandığı toplam suyun yüzde 37'si geri kazanım suyundan karşılandı." ifadelerine yer verildi.