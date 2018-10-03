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Sanayi kentinde "geri kazanım suyu" ile tasarruf

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2018 11:32 | Son Güncelleme

Kocaeli'de içme suyu kaynaklarının korunması amacıyla 4 yıl önce başlatılan "Geri Kazanım Suyu Projesi" kapsamında, 50 milyon metreküp atık su ekonomiye kazandırıldı - İSU Genel Müdürü Sağlık: - "Atık suyu yeniden arıtarak, 50 milyon metreküp ekonomiye kazandırdık. İSU olarak Geri Kazanım Suyu Projesi ile başlangıcından günümüze kadar 27 milyon lira gelir elde ettik"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de içme suyu kaynaklarının korunması amacıyla 2014 yılında başlatılan "Geri Kazanım Suyu Projesi" kapsamında, 50 milyon metreküp atık suyun ekonomiye kazandırıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kocaeli'de başta sağlıklı içme suyu temini olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteren Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü'nün, maliyeti oldukça yüksek olan altyapı yatırımlarında hem doğada kısıtlı olan suyu en iyi şekilde değerlendirmek hem de yatırım maliyetleri konusunda kendi kendine yetebilmek için örnek projeler hayata geçirdiği belirtildi.

Çevreyi koruyan projeler geliştiren İSU Genel Müdürlüğü'nün, Kocaeli'de yüzde 100 atık su arıtma yaptığı vurgulanan açıklamada, tesislerden arıtılan atık suların, yeniden ekonomiye kazandırılması için "Geri Kazanım Suyu Projesi"nin, 2014 yılından bu yana yürütüldüğü kaydedildi.

Türkiye'ye örnek olan projeyle tesislerde arıtılan ve alıcı ortamlara deşarj edilmesi gereken atık suların, ultraviyole ışınlarıyla ikinci defa arıtılmasıyla geri kazanım suyu elde edildiğine işaret edilen açıklamada, "İSU Genel Müdürlüğü, 2014 yılından bu yana yaklaşık 50 milyon metreküp geri kazanım suyu elde etti. Bu su, başta TÜPRAŞ olmak üzere önemli sanayi kuruluşlarının proses suyu ile belediyelerin park ve bahçelerinin yeşil alan sulamasında kullanılmaktadır. Sadece 2017 yılında sanayinin kullandığı toplam suyun yüzde 37'si geri kazanım suyundan karşılandı." ifadelerine yer verildi.

- "27 milyon lira gelir elde ettik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, proje sayesinde içme suyunun üzerindeki stresi azalttıklarını belirterek, "sanayinin kalbi" olan Kocaeli'de hayata geçirdikleri projenin birçok kamu kurum ve kuruluşuna örnek olduğunu bildirdi.

İçilebilir su kaynaklarının kısıtlı olduğunu vurgulayan Sağlık, şunları kaydetti:

"Geri kazanım sularıyla sanayi tesislerinin proses suyu ihtiyacı ile yeşil alanların sulanması gibi birçok alanda kullanılan sudan tasarruf elde edilmektedir. Bu tasarrufu yapmaya mecburuz çünkü içilebilir su kaynaklarımız oldukça kısıtlı. Durum böyle olunca da bütün alternatif kaynakları değerlendirmek zorundayız. Bunun için 2014 yılından bu yana çok ciddi adımlar attık. Atık suyu yeniden arıtarak, 50 milyon metreküp suyu ekonomiye kazandırdık. İSU olarak geri kazanım suyu projesiyle başlangıcından günümüze kadar 27 milyon lira gelir elde ettik. Sadece 2017 yılında sanayinin kullandığı toplam suyun yüzde 37'si geri kazanım suyundan karşılandı."

Sağlık, bunun kurum için önemli bir maddi getiri sağlamanın yanında içilebilir su kaynakları üzerindeki baskıyı ve kuyu suyuna yönelimi önemli oranda azalttığına işaret ederek, böylelikle doğa için çok önemli olan yeraltı suyunun da koruma altına alındığını vurguladı.

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