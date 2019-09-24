FİNANS

Sanayi kentinde kapasite kullanım oranı arttı

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2019 15:13 | Son Güncelleme

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: - "İlimizde bu ay sanayi kuruluşlarına yönelik yaptığımız araştırmada firmalarımızın yüzde 56'sı kapasite kullanım oranlarının geçen aya göre artığını bildirdi"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'deki sanayi kuruluşlarının kapasite kullanım oranının eylülde bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 70,5'e yükseldiği bildirildi.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranının, eylülde bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 76,3'e gerilediğini hatırlattı.

Kapasite kullanım oranlarının ekonominin önemli öncü göstergelerinden olduğunu vurgulayan Zeytinoğlu, söz konusu göstergenin Kocaeli'de ise bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 70,5'e yükseldiğini bildirdi.

Zeytinoğlu, rakamlar incelendiğinde yatay bir seyir olduğunun görüldüğüne işaret ederek, "Avrupa ekonomisindeki durgunluğun kapasite kullanım oranlarına da yansıdığını düşünüyoruz. Umarız önümüzdeki aylarda kapasiteler artış eğilimine geçer." ifadelerini kullandı.

Kocaeli'de sanayi firmalarına yönelik yaptıkları anketin sonuçlarını da paylaşan Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"İlimizde bu ay sanayi kuruluşlarına yönelik yaptığımız araştırmada firmalarımızın yüzde 56'sı kapasite kullanım oranlarının geçen aya göre artığını bildirdi. Sektörlere baktığımızda ise otomotiv, metal ve makine sektörlerinde kapasite kullanım oranları genel ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Eylül ayı anketine yanıt veren firmaların yüzde 18'i ekim ayında iç siparişlerinin bir önceki aya göre artığını belirtirken, yüzde 23'ü siparişlerinin azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 59'unda ise sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır. Ankete katılan firmaların yüzde 9'u dış siparişlerinin ekim ayında artığını belirtirken, yüzde 20'si azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 71'inde ise alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır."

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kapasite kullanım oranı

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