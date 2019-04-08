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Sanayi kentinden 22 ülkeye "çubuk çay" ihracatı

FİNANS HABERLERİ  | 08.04.2019 11:19 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 4 yıl önce damlatmayan ambalaj özelliğiyle "çubuk çay" üretimine başlayan genç girişimci Serhat Çalışkan, Amerika'dan Avrupa'ya, Orta Doğu'dan Doğu Asya'ya kadar uzanan coğrafyada dünyanın 22 ülkesine ihracat gerçekleştiriyor - Firma sahibi Serhat Çalışkan: - "Dünyadaki rakiplerimiz 100 yılın üzerindeki firmalar. 100 yılın üzerindeki firmalara karşın 4 yıldır mücadele veriyoruz ve her geçen gün pazarımızı ikiye üçe katlayarak devam ediyoruz"

KOCAELİ (AA) - ŞENGÜL OYMAK - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 4 yıl önce damlatmayan ambalaj özelliğiyle "çubuk çay" üretimine başlayan genç girişimci Serhat Çalışkan, Amerika'dan Avrupa'ya, Orta Doğu'dan Doğu Asya'ya kadar uzanan coğrafyada dünyanın 22 ülkesine ihracat yapıyor.

Firma sahibi Serhat Çalışkan (30), AA muhabirine yaptığı açıklamada, çubuk çayın dünyada var olan bir ürün olduğunu, bu ürünü 2013 yılında tanıdıklarını ve daha fazla geliştirmeye karar verdiklerini anlattı.

Yaptıkları Ar-Ge çalışmasının ardından 2014 yılı ekim ayında üretime başladıklarını aktaran Çalışkan, şu ana kadar dünyada 21'in üzerinde fuara katıldıklarını söyledi.

Çalışkan, 14 Avrupa ülkesine ihracat yapmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Dünyada 22 ülkeye ihracatımız var. Almanya'dan Hollanda'ya, Belçika'dan Fransa'ya, Moğolistan'dan Kanada'ya, İngiltere'ye, Amerika'ya kadar, dünyada 22 ülkeye ihracatını yapıyoruz ve her geçen gün pazar payımız büyüyor. Dünyadaki rakiplerimiz 100 yılın üzerindeki firmalar. 100 yılın üzerindeki firmalara karşın 4 yıldır mücadele veriyoruz ve her geçen gün pazarımızı ikiye üçe katlayarak devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Dünyanın en güzel bahçelerinden toplanan çaylarla üretim yaptıklarını, aldıkları belgelerle de bunları kanıtladıklarını anlatan Çalışkan, 12 kişinin istihdam edildiği şirkette, 14 çeşit çubuk çay ve 2 çeşit çubuk kahve ürettiklerini bildirdi.

İhracat yaptıkları ülkelerden gelen taleplere göre ürün çeşitliliğini ve içeriğini elde etmek için Ar-Ge merkezinde çalışmalar yaptıklarına işaret eden Çalışkan, Orta Doğu pazarında ekşi ürünlerin, Avrupa'da ise vanilya çayı, nane ve zahter çaylarının ilgi gördüğünü söyledi.

- "Başiskele'de üretilip dünyaya ihraç edilen bir ürün"

Çalışkan, iç pazara yönelik üretime 2018 Ocak ayında başladıklarını bildirerek, "2018 yılında başladığımızda ürünümüz tanınmıyordu. Biz bunu tanıtmak için birçok fuarlar, aktiviteler, tadım faaliyetleri, marketlerde promosyon ürünler düzenledik. İlk güne göre çok büyük yol katettik. İlk gören korkuyor, acaba nasıl kullanılır? Bu nedir diye bakıyorlar ama kullandıktan sonra çok enstantane şeyler yaşıyoruz. Bu bir 'Avrupa ürünü mü?' gibi şeyler söylüyorlar. Halbuki bu Türk ürünü, Kocaeli ürünü, Kocaeli Başiskele'de üretilip dünyaya ihraç edilen bir ürün." şeklinde konuştu.

Ürünlerinde ilaç ve gıda sanayinde kullanılan bir ambalaj kullandıklarını, bu ambalaj sayesinde kaşık kullanımına gerek duyulmadığını kaydeden Çalışkan, "Bizim ambalajımızla karıştırıyorsunuz ve ne kadar karıştırıyorsanız o kadar demleniyor. Şekerinizi ambalajımızın stiğiyle karıştırıyorsunuz ve en önemlisi bir kere yukarı kaldırıp yan tuttuğunuzda damlatmıyor. Ambalaj yapımızın en önemli özelliği ise ürünümüz kolay kullanımlı yanında taşınabilir pratik damlatmayan bir ambalaj yapısına sahip." ifadelerini kullandı.

Çalışkan, Türkiye'de 2 ulusal market zinciri için üretim yaptıklarını ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları hızlı trenleri için de sıcak içecek tedarikliğini üstlendiklerini kaydetti.

Rakip ülkelerinin ABD, İngiltere, Kanada ve Almanya olduğunu belirten Çalışkan, şunları söyledi:

"Biz öncelikle Türk markası olarak bu ürünü dünya pazarında yaymak için yola çıktık. En önemli hedefimiz ise dünyada gurbetçilerimizin etkin olduğu Türk marketlere değil Avrupalının marketlerine girmek, ülkemize gerçek bir avro getirebilmek, Türk'ün parasını Türk'e değil Avrupalının parasını getirebilmekti. Hayallerimiz hala çok yüksek. Hala hayallerimize ulaşamadık. Bizim asıl amacımız, asıl hayalimiz, dünyanın neresine giderseniz gidin çubuk çay denildiğinde ilk akla gelenin Türk stick çayı olmasıdır. Bizler bu süre zarfında Brüksel'de üstün lezzet ödülü, Türkiye'de ise eczacılar alanında inovatif ambalaj ödülü, altın havan ödülüne de layık görülmüş bir firmayız. Bizim ambalajımız, dünyadaki rakiplerimiz 400 demleme deliği kullanırken, biz bin 200 demleme deliğiyle bu üretimi yapıyoruz. En önemli şey, biz firma olarak ihracat ihracat hedefli olan bir firmayız. Ülkemize katma değer getirmek isteyen bir firmayız."

Çalışkan, yıl içerisinde ABD'ye ihracat rakamının arttırılmasını amaçladıklarına işaret ederek, yıl sonuna kadar istihdam sayısını 30'a çıkartacaklarını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
ihracat Kocaeli sanayi kenti

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