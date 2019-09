Sanayi-Teknoloji Entegrasyon Programı

"Şirketlerin inovatif olup olmadığı sahip oldukları patent sayısından ziyade iş modellerindeki değişimle ölçülüyor. Dijital dönüşüm ile birlikte sertleşen rekabet ortamı şirketler üzerinde sürekli ve sürdürülebilir bir inovasyon baskısı yaratıyor. Yeni teknolojiler birçok sektörde 'winner takes it all', yani kazananın her şeyi alacağı bir düzen yaratıyor. Bu da kazanmayı her zamankinden daha önemli bir hale getiriyor.

Hal böyleyken şirketler, devletler, üniversiteler ve diğer paydaşlar arasındaki iş birliği, ülkelerin ve şirketlerin rekabetçiliğinde kritik rol oynuyor. Dijital dönüşüm sürecinde başarı, yeni liderlik ve yönetim becerileri gerektiriyor. Üretimin kalitesi ve değeri ortalama internet hızı ve bin çalışan başına düşen kolaboratif robot sayısı kadar STEM yetkinliği, çalışan eğitimi, veri güvenliği mevzuatı, lojistik performansı, altyapı kalitesi, karbon salımı ve geri dönüşüm oranı gibi birçok faktör ile ölçülüyor."

-"4. Sanayi Devrimi'ni tüm yönleriyle ele alıyoruz"

Simone Kaslowski, dijital dönüşümün tek bir sektörde, tek bir ülkede ya da tek bir şirkette gerçekleşemeyeceğine işaret ederek, hemen hemen her alanı ve sektörü etkileyen dijital dönüşüm sürecinin tüm sektörler ve alanlar bağlamında bütüncül bir bakış açısı ve çok paydaşlı bir diyalog gerektirdiğini söyledi.