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Sanayi üretim endeksi (1)

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2018 10:12 | Son Güncelleme

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 arttı - Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise haziranda bir önceki aya göre yüzde 2 azaldı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 artarken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 2 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 arttı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 2 azaldı.
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- Beklentiler

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziranda arındırılmamış sanayi üretim endeksinin geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,4 artacağını öngörmüştü.

Ekonomistler, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 4,7 artacağını, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda 0,9 gerileyeceğini tahmin etmişti.

Ekonomistlerin arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde eksi 0,6 ile yüzde 7 aralığında yer alıyordu.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

YılOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralıkYıllık Ortalama2014128,29,36,75,34,17,55,43,222,54,55,72015-0,315,46,87,86,12,612,16,95,56,67,95,820168,29,93,73,75,52,8-1,92,2-1,56,32,91,43,420173,33,86,58,85,16,814,69,614,38,79,713,78,920181210,27,76,36,5 3,2

(Sürecek)

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sanayi üretimi Sanayi Üretimi Beklenti Anketi TÜİK

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