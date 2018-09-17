Sanayi üretim endeksi (1)

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi de bir önceki aya göre yüzde 3,5 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 arttı.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,5 yükseldi.
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- Beklentiler
AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuzda arındırılmamış sanayi üretim endeksinin geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,7 artacağını öngörmüştü.
Ekonomistler, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 2,8, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de aylık bazda 0,9 artacağını tahmin etmişti.
Ekonomistlerin arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 1,5 ile yüzde 4,7 aralığında yer alıyordu.
TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:
YılOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralıkYıllık Ortalama2014128,29,36,75,34,17,55,43,222,54,55,72015-0,315,46,87,86,12,612,16,95,56,67,95,820168,39,93,73,75,52,8-1,82,2-1,56,32,91,33,420173,33,96,58,85,16,914,59,614,38,79,713,78,920181210,27,86,36,4 2,8 5,6
(Sürecek)
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