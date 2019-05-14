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Sanayi üretim endeksi (1)

FİNANS HABERLERİ  | 14.05.2019 10:14 | Son Güncelleme

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 azaldı - Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise martta bir önceki aya göre yüzde 2,1 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 azaldı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 2,1 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 geriledi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise martta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,1 artış kaydetti.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 düşüş gösterdi. Bu dönemde 115 olarak hesaplanan endeks, geçen yıl martta 120,7 seviyesinde bulunuyordu.

- Beklentiler

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 azalacağını tahmin etmişti.

Martta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 3,6 azalacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 1,6 yükseleceği tahminler arasında yer almıştı.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları ve revizyonlar şöyle:

YılOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralıkYıllık Ortalama2014128,29,36,75,34,17,55,43,222,54,55,72015-0,315,46,87,86,12,612,16,95,56,67,95,820168,2103,93,75,62,9-2,32,4-1,86,331,43,420173,63,96,48,85,36,715,19,614,78,99,913,79201811,79,57,45,65,92,25,30,7-3,3-6,2-7 -9,9 1,32019 -7,4 -5 -2,2 (Sürecek)

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TÜİK-Sanayi üretimi Mart’ta yıllık bazda yüzde 2.2 azaldı (2)TÜİK-Sanayi üretimi Mart’ta yıllık bazda yüzde 2.2 azaldı (2)
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Anahtar Kelimeler:
mart sanayi üretim endeksi TÜİK

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