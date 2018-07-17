FİNANS

Sanayi üretim endeksi (2)

FİNANS HABERLERİ  | 17.07.2018 10:28 | Son Güncelleme

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 artarak 121,4 değerine ulaştı

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 artarak 121,4 değerine çıktı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, arındırılmamış sanayi üretim endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 artış gösterdi. Mayısta 121,4 olarak hesaplanan endeks, 2017'nin aynı ayında 113,5 seviyesinde bulunuyordu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, mayısta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,7, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi de yüzde 0,1 azaldı.
Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,5, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,9 artış kaydetti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları incelendiğinde, söz konusu ayda bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 1,8 ile dayanıklı tüketim malı sektöründe gerçekleşirken, en fazla azalış yüzde 6,2 ile yüksek teknoloji sanayi grubunda görüldü.Öte yandan TÜİK 2016-2018 dönemini kapsayan bazı aylarda takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinde revizyona gitti. TÜİK verilerine göre, revizyon sonrası sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

Yıl

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Yıllık Ortalama

2015

-0,3

1

5,4

6,8

7,8

6,1

2,6

12,1

6,9

5,5

6,6

7,9

5,8

2016

8,2

10

3,8

3,7

5,5

2,8

-2

2,3

-1,6

6,3

2,9

1,4

3,4

2017

3,3

3,8

6,5

8,7

5,1

6,7

14,8

9,6

14,4

8,7

9,7

13,7

8,9

2018

12

10,2

7,7

6,3

6,4

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Anahtar Kelimeler:
mayıs sanayi üretim endeksi TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu

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