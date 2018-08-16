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Sanayi üretim endeksi (2)

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2018 10:25 | Son Güncelleme

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artarak 107,9 değerine ulaştı

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artarak 107,9 değerine çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, arındırılmamış sanayi üretim endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artış gösterdi. Bu dönemde 107,9 olarak hesaplanan endeks, geçen yılın haziran ayında 104,9 seviyesinde bulunuyordu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, haziranda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,1, imalat sanayi sektörü yüzde 2,2 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,1 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,9, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,6 artış kaydetti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları incelendiğinde, söz konusu ayda bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 6,6 ile yüksek teknoloji sektöründe gerçekleşirken, en fazla düşüş yüzde 6,4 ile dayanıklı tüketim malı sektöründe görüldü.

(Bitti)

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haziran sanayi üretim endeksi TÜİK

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