Sanayi üretim endeksi (2)

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 artarak 121,2 değerine çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, arındırılmamış sanayi üretim endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 artış gösterdi. Bu dönemde 121,2 olarak hesaplanan endeks, geçen yılın temmuz ayında 112,4 seviyesinde bulunuyordu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, temmuzda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,9 azalırken, imalat sanayi sektörü yüzde 3,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,2 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,6, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3 artış kaydetti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları incelendiğinde, söz konusu ayda bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 10,8 ile yüksek teknoloji sektöründe gerçekleşti.

(Bitti)

