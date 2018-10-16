FİNANS

Sanayi üretim endeksi (2)

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2018 10:20 | Son Güncelleme

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 azalarak 101,1 değerine geriledi

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 azalarak 101,1 değerine düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, arındırılmamış sanayi üretim endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 azalış gösterdi. Bu dönemde 101,1 olarak hesaplanan endeks, geçen yılın ağustos ayında 113,7 seviyesinde bulunuyordu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ağustosta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5 artarken, imalat sanayi sektörü yüzde 1,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,8 azaldı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,9 artış kaydetti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları incelendiğinde, ağustosta bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 9 ile yüksek teknoloji sektöründe gerçekleşirken en fazla düşüş yüzde 4,4 ile orta yüksek teknoloji sektöründe gözlendi.

(Bitti)

PARTNERİşte şöhreti tatmadan önceki Marilyn Monroeİşte şöhreti tatmadan önceki Marilyn Monroe
Domates fiyatları üreticiyi sevindiriyorDomates fiyatları üreticiyi sevindiriyor
Sanayi üretimi Ağustos’ta yıllık yüzde 1.7 arttı (2)Sanayi üretimi Ağustos’ta yıllık yüzde 1.7 arttı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ağustos sanayi üretim endeksi TÜİK

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Kamu işçisine 1083 lira ilave ödeme

Kamu işçisine 1083 lira ilave ödeme

Akaryakıt pompasında promosyon devri kapanıyor

Akaryakıt pompasında promosyon devri kapanıyor

406 kalem hizmet ve üründe yüzde 10 indirim uygulanacak

406 kalem hizmet ve üründe yüzde 10 indirim uygulanacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dicle Elektrik'ten basın açıklaması

Dicle Elektrik'ten basın açıklaması

Kimya sektörü Uluslararası Kimya Sanayi Fuarları TURKCHEM’de buluşacak

Kimya sektörü Uluslararası Kimya Sanayi Fuarları TURKCHEM’de buluşacak

'Domateste suçlu, girdi maliyeti ve tuta zararlısı'

'Domateste suçlu, girdi maliyeti ve tuta zararlısı'

Domates fiyatları üreticiyi sevindiriyor

Domates fiyatları üreticiyi sevindiriyor

Sanayi üretimi Ağustos’ta yıllık yüzde 1.7 arttı (2)

Sanayi üretimi Ağustos’ta yıllık yüzde 1.7 arttı (2)

4 aydır para alamayan işçilerden oturma eylemi

4 aydır para alamayan işçilerden oturma eylemi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.