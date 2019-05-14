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Sanayi üretim endeksi (2)

FİNANS HABERLERİ  | 14.05.2019 10:42 | Son Güncelleme

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları incelendiğinde, martta bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 4,2 ile orta yüksek teknoloji sektöründe gerçekleşirken, en fazla düşüş 1,8 ile yüksek teknoloji sektöründe görüldü - Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi martta bir önceki aya göre yüzde 4,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,2 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,6 azaldı

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları incelendiğinde, martta bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 4,2 ile orta yüksek teknoloji sektöründe olurken, en fazla düşüş 1,8 ile yüksek teknoloji sektöründe kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi martta bir önceki aya göre yüzde 4,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,2 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,6 azaldı. Endeks, ara malında yüzde 2,7, dayanıklı tüketim malında yüzde 1,6, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,4 ve sermaye malında yüzde 3,4 yükselirken, enerjide yüzde 0,6 geriledi.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, geçen yılın mart ayına göre yüzde 2,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,6, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,7 geriledi. Endeks, ara malında yüzde 5,6, sermaye malında yüzde 3,4 azalırken, dayanıklı tüketim malında yüzde 5,1, dayanıksız tüketim malında yüzde 0,6 ve enerjide yüzde 3,5 arttı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları incelendiğinde, martta bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 4,2 ile orta yüksek teknoloji sektöründe gerçekleşti, en fazla düşüş 1,8 ile yüksek teknoloji sektöründe görüldü.

Bu yılın birinci çeyreğinde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,8 azaldı. Bir önceki çeyreğe göre ise mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi yüzde 1,7 arttı.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
mart sanayi üretim endeksi TÜİK

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