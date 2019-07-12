FİNANS

Sanayi üretim endeksi

FİNANS HABERLERİ  | 12.07.2019 14:43 | Son Güncelleme

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: - "Mayıs ayında sanayi üretiminde yıllık bazda daralmanın hız kestiğini görüyoruz. Mevsimsel olarak üretimde iyileşme beklediğimiz bu dönemlerde, sanayi üretiminin bir önceki aya göre tekrar artışa geçmesini olumlu buluyoruz"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, sanayi üretiminin bir önceki aya göre tekrar artışa geçmesini olumlu bulduklarını bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını değerlendirdi.

Mayısta yıllık yüzde 1,3 düşüş, aylık yüzde 1,3 artış gösteren sanayi üretim endeksine değinen Zeytinoğlu, "Mayıs ayında sanayi üretiminde yıllık bazda daralmanın hız kestiğini görüyoruz. Mevsimsel olarak üretimde iyileşme beklediğimiz bu dönemlerde, sanayi üretiminin bir önceki aya göre tekrar artışa geçmesini olumlu buluyoruz." ifadesini kullandı.

Zeytinoğlu, sermaye malı üretiminde hem aylık hem yıllık bazdaki artışa işaret ederek, sanayi üretiminde yıllık gerilemeye rağmen, sermaye malı üretimindeki yıllık yüzde 3,4, aylık yüzde 6,5'lik artışları önemsediklerini belirtti.

Benzer şekilde enerji üretiminde aylık yüzde 2, yıllık yüzde 7,7, elektrik gaz ve buhar sektöründe aylık yüzde 2,9, yıllık yüzde 4,1'lik artış olduğunu gördüklerini aktaran Zeytinoğlu, diğer taraftan yüksek teknolojili ürünlerdeki aylık yüzde 25,5, yıllık yüzde 53,1'lik artışı da olumlu değerlendirdiklerini bildirdi.

Kocaeli gümrüklerine göre, haziran ayı Kocaeli dış ticaret rakamlarını da değerlendiren Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Haziran ayında, uzun bayram tatilinin etkisi Türkiye geneli ile benzer olarak ilimiz ihracat rakamlarına da yansıdı ve haziranda ilimizden 1,9 milyar dolar ihracat yapıldı. İthalat ise 2,8 milyar olarak gerçekleşti. Ocak-haziran döneminde ilimizden 14,4 milyar dolar ihracat, 19,4 milyar dolar ithalat yapıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre ilimiz ihracatı yüzde 3,1 artarken, ithalat yüzde 28 geriledi. İlimiz, altı aylık dönemde Türkiye ihracatına yüzde 17,1, ithalatına yüzde 19,7 katkı sağladı."

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Kocaeli KSO

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